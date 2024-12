Påven: Må de dödsdömda i USA:s federala dödsceller få sina domar omvandlade

Påven Franciskus ber om böner för de dödsdömda fångar som väntar på avrättning i USA och vädjar om att deras straff ska omvandlas till fängelsestraff.

Vatican News

Påven Franciskus bad på söndagen att de dödsdömda fångarnas straff i USA skulle omvandlas eller ändras.

Hans bön under Angelusbönen på Petersplatsen kommer då USA:s president Joe Biden har befogenhet att omvandla straffen för personer som sitter i federala dödsceller innan han lämnar sitt ämbete i januari 2025.

”Idag känner jag mig tvingad att be er alla att be för de dödsdömda fångarna i USA”, sa påven. ”Låt oss be om att deras domar ska omvandlas eller ändras. Låt oss tänka på dessa våra bröder och systrar och be Herren om nåd att rädda dem från döden.”

Aktivister och organisationer som arbetar mot dödsstraffet har bett president Biden att använda sin nåd innan han lämnar sitt ämbete för att skona livet på de ca 40 federala dödsdömda fångar som riskerar att avrättas när nästa president tillträder.