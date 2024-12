Appell. Påven: ”Krig löser inte problem"

Påven Franciskus förnyar sin vädjan om fred i världen vid den första allmänna audiensen i adventstiden 2024

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Krig är ett mänskligt nederlag - krig löser inte problem, betonade påven Franciskus vid slutet av den allmänna audiensen, den 4 december, och vände sina tankar till de pågående konflikterna runt om i världen. Han uppmanade som så många gånger tidigare alla troende att be för fred.

“Krig är ett mänskligt nederlag. Krig löser inte problem, krig är ondska, krig förstör.”

Här följer påvens ord i sin helhet.

Slutligen går mina tankar till de unga, de sjuka, de äldre och de nygifta. Adventstiden, som just har inletts, ger oss i dessa dagar den Obefläckade jungfruns lysande exempel. Må hon sporra er på er väg att hålla fast vid Kristus och stödja ert hopp.

Och låt oss fortsätta att be för fred! Krig är ett mänskligt nederlag. Krig löser inte problem, krig är ondska, krig förstör. Låt oss be för de länder som befinner sig i krig. Låt oss inte glömma det plågade Ukraina, låt oss inte glömma Palestina, Israel, Myanmar... Så många döda barn, så många oskyldiga döda! Låt oss be för Herren att han ska ge oss fred. Låt oss alltid be för fred.