Påven i telefonmöte med Joe Biden

Påven Franciskus och USA:s avgående president Joe Biden talades vid i telefon, torsdagen den 19 december, om olika aktuella frågor, främst om fredsansträngningar inför julen. USA:s ledare tackade påven för ”hans arbete för att främja mänskliga rättigheter och skydda religionsfriheten”. Han tackade sedan ja till en inbjudan att besöka Vatikanen i januari. Ett tema som ligger påven varmt om hjärtat är de amerikanska dödsdömda fångarnas öde, för vilka han vädjade vid Angelus den 8 december.

Vatican News

Påven Franciskus och USA:s president Joe Biden talades vid i ett telefonsamtal under natten till den 19 december. Samtalet ägde rum med anledning av att president Biden avslutar sin mandatperiod och var det senaste av de många samtal under de senaste åren. Enligt ett uttalande från Vita huset, talade de om ”ansträngningar för att främja fred runt om i världen under julhelgen”. Biden tackade ”påven för hans fortsatta arbete för att lindra det globala lidandet, inklusive hans arbete för att främja mänskliga rättigheter och skydda religionsfriheten”. Presidenten ”accepterade också Hans Helighet påven Franciskus inbjudan att besöka Vatikanen nästa månad”. Besöket blir då det sista innan presidenten lämnar Vita huset den 20 januari, då hans efterträdare Donald Trump tillträder som USA:s nye president.

En av de frågor som ligger påven särskilt varmt om hjärtat vad gäller USA, är dödsdömda fångars öde. Detta ämne har alltid varit viktigt för honom och 2018 ändrade han paragraf 2267 i Katolska kyrkans katekes, för att bekräfta att dödsstraffet är otillåtet under alla omständigheter eftersom människans värdighet förblir intakt även när en person begår ett allvarligt brott. I påvens presentation av böneintentionen för september månad 2022, upprepade påven Franciskus sitt ”nej” till en åtgärd som inte leder till rättvisa utan främjar hämnd. Tidigare denna månad lyfte han återigen fram frågan inför Jubelåret, en tid av hopp och barmhärtighet under vilken han - som han skrev i sin bulla om det förestående jubelåret, Spes Non Confundit - hoppas på konkreta steg som avskrivning av fattiga länders utlandsskulder och avskaffande av dödsstraffet i hela världen; för närvarande fortsätter mer än 50 länder att tillämpa dödsstraff. Påven har beskrivit dödsstraffet som en handling som ”strider mot den kristna tron” och som ”eliminerar allt hopp om förlåtelse och rehabilitering”.

Under Angelus på den Obefläckade avlelsens högtid den 8 december uppmanade den Helige Fadern de troende att ”be för de fångar som sitter i dödscell i USA. (...) ”Låt oss be”, sade han, ”att deras domar omvandlas, ändras. Låt oss tänka på dessa våra bröder och systrar och be Herren om nåd att rädda dem från döden.” Efter påvens ord gick USA:s katolska biskopskonferens ut med en omedelbar vädjan till alla katoliker i USA och uppmanade dem att be den avgående presidenten Biden att häva dödsdomarna för fyrtio personer som för närvarande sitter i federala dödsceller för fängelse på livstid.

Tidigare inledde Catholic Mobilizing Network (CNN) - en nationell katolsk organisation som förespråkar avskaffandet av dödsstraffet i USA - en kampanj för att mildra straffen för 40 personer som för närvarande sitter i federala fängelser. Enligt Krisanne Vaillancourt Murphy, Executive Director, är detta en unik och sista möjlighet för president Biden - som redan hade infört ett tillfälligt stopp för federala avrättningar i juni 2021 (en paus som Trump lovade att upphäva) - att följa den katolska läran och rädda dessa liv. Att göra det skulle sammanfalla med den första månaden av jubelåret och markera den sista perioden av hans presidentskap.