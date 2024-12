Karmelitsystrarna i Compiègne, som giljotinerades 1794, helgonförklarade

De oskodda karmelitnunnorna i Compiègne, som giljotinerades under franska revolutionen, är helgon. Påven Franciskus undertecknade dekretet om deras helgonförklaring på onsdagsmorgonen. Två ordensmän kommer också saligförklaras, då deras martyrskap under andra världskriget har erkänts.

Vatican News

Den saliga Thérèse av helige Augustinus och 15 medsystrar inom de oskodda nunnorna av den saliga jungfrun Maria av berget Karmel i Compiègne, som dödades in odium fide (av hat mot tron), under den franska revolutionen, är nu helgon. Detta fastslog påven Franciskus onsdagen den 18 december då han tog emot kardinal Marcello Semeraro, prefekt för dikasteriet för helgonförklaringar, i audiens. Påven bemyndigade också dikasteriet att utfärda dekreten om saligförklaringarna av två martyrer: en under kommunismen, ärkebiskop Eduardo Profittlich, och en under nazifascismen, prästen Elia Comini. Titlen vördnadsvärd tilldelas sedan Guds tjänare Áron Márton, biskop, Joseph Maria Leone, präst, och Peter Goursat, fransk lekman.

Thérèse av helige Augustinus och de 15 medystrarna i Compiègne helgonförklarade

Påven har därför, efter att ha godkänt beslutet som den ordinarie sessionen med kardinaler och biskopar, medlemmar av dikasteriet, hade tagit, beslutat att utvidga kulten av den saliga Thérèse av helige Augustinus, född Louise Marie av Frankrike, och hennes 15 medsystrar från Compiègne, som led martyrdöden den 17 juli 1794 i Paris, till den universella kyrkan genom att direkt skriva in dem i helgonkatalogen. I deras fall följdes förfarandet med ekvivalent kanonisering, en praxis som initierades av Benedictus XIV genom vilken påven utvidgar kulten av en Guds tjänare som ännu inte kanoniserats till hela kyrkan med hjälp av ett dekret.

Kommuniteten i Compiègne var den femtiotredje ordensstiftelsen i Frankrike, som tillkom efter att den saliga Ana de Jesus, lärjunge till den heliga Thérèse av Jesusbarnet, anlänt till landet. Vid revolutionens utbrott gick medlemmar av den lokala folkhälsokommittén till klostret för att övertala nunnorna att överge ordenslivet. De vägrade, och när våldsamheterna tilltog mellan juni och september 1792, följde de uppmaningen från priorinnan, syster Thérèse av helige Augustinus, och offrade sig alla till Herren för en fred mellan kyrkan och staten.

De kastades ut ur klostret, skildes åt och kläddes i civila kläder, men fortsatte sitt liv i bön och botgöring, visserligen uppdelade i fyra grupper i olika delar av Compiègne, men förenade genom korrespondens under ledning av priorinnan. Den 24 juni 1794 upptäcktes de och fördes till Paris där de fängslades i fängelset Conciergerie, där många präster, ordensfolk och kvinnor som dömts till döden också satt fängslade.

Karmelitnunnorna var också exemplariska under sin fängelsevistelse. Den 17 juli, dagen efter Vår Fru av Karmels högtid, som de hade firat i fängelset med jubelsånger, dömdes de sexton till döden av revolutionsdomstolen, bland annat för ”fanatism” för sin brinnande hängivenhet till Jesu och Marias heliga hjärtan.

Fördelade på två vagnar sjöng de psalmer när de leddes till sin avrättning, och när de nådde giljotinens fot sjöng de Veni creator och förnyade sina löften en efter en. Deras kroppar begravdes i en massgrav tillsammans med andra dödsdömda på den plats som i dag är Picpus kyrkogård, där en minnesskylt är uppsatt till minne av deras martyrskap. De saligförklarades i Peterskyrkan av S:t Pius X den 27 maj 1906.

Den välsignade Eduardo Profittlich, martyr under kommunismen

Under samma audiens bemyndigade påven Franciskus också dikasteriet att utfärda dekretet om martyrskapet för Guds tjänare Eduardo Profittlich, från Jesu sällskap, titulärärkebiskop av Adrianopel och apostolisk administratör av Estland. Han föddes den 11 september 1890 i Birresdorf, Tyskland, och dog den 22 februari 1942 ex aerumnis carceris (på grund av lidande i fängelset) i Kirov i Ryssland.

Han växte upp i en stor lantbrukarfamilj och efter att ha avslutat sina klassiska studier 1912 började han på prästseminariet i Trier, men året därpå lockades han av jesuiternas andlighet och antogs till deras novitiat i Heerenberg i Holland. Vid första världskrigets utbrott kallades han tillbaka till den tyska armén och placerades i sjukvårdstjänsten. Efter kriget återupptog han sina studier i filosofi och teologi och blev präst den 27 augusti 1922. Han skickades till Polen där han doktorerade i filosofi och teologi vid Jagiellonska universitetet i Krakow. Han skickades sedan till Estland som en del av Jesu Sällskaps östliga mission och Sankt Petrus och Paulus församling i Tallinn anförtroddes hans pastorala vård. Den 11 maj 1931 utsåg Pius XI honom till apostolisk administratör i Estland, där Profittlich genom sitt arbete på ett betydande sätt bidrog till utvecklingen av den lokala kristna gemenskapen. I november 1936 utsåg Pius XI honom till titulär ärkebiskop av Adrianopel och i december samma år mottog han vigningen. Efter den sovjetiska invasionen av Estland den 17 juni 1940 arresterades nästan alla präster: Profittlich kunde ha återvänt hem, men han valde att stanna kvar i Estland med sina troende. Den 27 juni 1941 greps han och deporterades till Kirpov i Ryssland, där han utsattes för flera tortyrmetoder, på vilka han svarade med att förklara att hans enda uppdrag hade varit att ge religionsundervisning till de troende som anförtrotts honom. Han dömdes till döden men avled innan domen verkställdes på grund av lidandet i fängelset.

Vördnadsvärda Áron Márton, Giuseppe Maria Leone och Pietro Goursat

De Guds tjänare som blir vördnadsvärda är Áron Márton, biskop av Alba Julia, född den 28 augusti 1896 i Csíkszentdomokos (nuvarande Rumänien) och död den 29 september 1980 i Alba Iulia (Rumänien); Giuseppe Maria Leone, präst i den helige Frälsarens kongregation, född den 23 maj 1829 i Casaltrinità (i dag Trinitapoli, Italien) och död i Angri (Italien) den 9 augusti 1902, och Pietro Goursat, troende lekman, född den 15 augusti 1914 i Paris (Frankrike) och död där den 25 mars 1991.

Áron Márton stred i första världskriget innan han blev präst och ägnade sig också åt undervisning. Som biskop i Alba Julia ägnade han sig åt att stärka banden mellan prästerskapet, som splittrats av krig och rashat. Under åren för andra världskriget talade han öppet mot nazisternas raslagar och tog hand om flyktingar, landsflyktiga och judar. Under efterkrigstiden var hans pastorala arbete inriktat på att skydda tron mot de rumänska kommunisternas angrepp, som bland annat förtryckte den ungerska minoriteten i Transsylvanien. Han arresterades 1949, ställdes inför rätta och dömdes till hårt fängelse och straffarbete. Han led också mycket rent fysiskt och efter att ha lämnat ledningen för sitt stift den 2 april 1980 på grund av cancer dog han några månader senare.

Giuseppe Maria Leone studerade vid prästseminariet trots sin fars motstånd och efter novistiden hos redemptoristerna gjorde han sin religiösa profession 1851. Efter att ha varit i Vallo della Lucania och Angri, där de religiösa ordnarna avskaffades 1860, återvände han till sin hemstad och utförde ett fruktbart apostolat i samarbete med det lokala prästerskapet. Han blev predikant och biktfader och höll sig nära de familjer som drabbats av den koleraepidemi som hade spridit sig bland befolkningen 1867. År 1880, när det var möjligt att återvända till det ordenslivet, återvände han till redemptoristerna i Angri och tog sig an olika uppgifter, samtidigt som han ägnade sig åt att publicera och trycka om några av sina asketiska och andliga verk. Han utmärkte sig som biktfader, andlig vägledare och förkunnare av andliga övningar för präster, seminarister och nunnor, och bidrog i hög grad till förnyelsen av det religiösa livet och den andliga tillväxten även hos lekmännen. Hans hälsa var dålig och hans tillstånd försämrades i början av 1902 och han dog några månader senare.

Peter Goursat upplevde en svår barndom på grund av en far med psykiska störningar som övergav familjen. Han var en vigd lekman och hade en intensiv verksamhet i den franska kulturmiljön och efter att ha kommit närmare sin far utvecklade han ett växande intresse för fattiga och personer med fysiska och psykiska svårigheter och ägnade sig framför allt åt ungdomar som hotades av droger och brottslighet, så till den grad att han tog emot några av dem på pråmen Péniche. Han startade några bönegrupper som han kallade ”Emmanuel” och anordnade utbildningstillfällen för dem i Jesu Heliga Hjärtas helgedom i Paray-Le-Monial. Den lokala biskopen anförtrodde skötseln av denna helgedom åt Emmanuel-kommuniteten, vilket gjorde den till ett viktigt centrum för andlighet. Efter att ha drabbats av en hjärtattack 1985 beslöt han att dra sig tillbaka från ledningen av kommuniteten och tillbringade den sista delen av sitt liv i avskildhet och bön i en attityd av tillitsfull överlåtelse till Gud.