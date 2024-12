I ett ljudmeddelande som lördagen den 28 december sändes av BBC under rubriken ”Thought for the Day” uppmanar påven att inte se på framtiden ”med pessimism och uppgivenhet” (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

PÅVEN

BBC sänder påvens ord om hopp och vänlighet

I ett ljudmeddelande som lördagen den 28 december sändes av BBC under rubriken ”Thought for the Day” uppmanar påven att inte se på framtiden ”med pessimism och uppgivenhet”, utan att alltid välja kärlekens väg och att betrakta världen med ”hoppets milda blick”.

Isabella Piro - Vatikanstaten ”En värld full av hopp och vänlighet är vackrare. Ett samhälle som ser framtiden an med tillförsikt och som behandlar människor med respekt och empati är mer humant”, eftersom hopp och vänlighet ’berör evangeliets hjärta och visar vägen för att vägleda vårt beteende’. Så talade påven Franciskus till lyssnarna på det brittiska tv-bolaget BBC som kunde lyssna på hans ljudmeddelande i morse, den 28 december, under rubriken "Thought for the Day". Precis som i oktober 2021, i samband med den 26:e partskonferensen (Cop26) inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som hölls i Glasgow, Skottland, sändes påvens budskap av det brittiska tv-bolaget. Ge inte efter för den nedstämdhet som orsakas av krig, våld och sociala orättvisor Den här gången handlade budskapet om jultiden och Hoppets jubileum, som inleddes den 24 december: stunder som, förklarar påven, uppmanar oss att bli ”hoppets pilgrimer” och att inte se framtiden an ”med pessimism och uppgivenhet”. ”Krig, social orättvisa och de många former av våld som vi upplever varje dag”, påpekade han, ”får inte leda oss in i skepticismens och modlöshetens frestelse". Se på världen med hoppets milda blick

Det val som måste göras är alltså valet av kärlek som gör hjärtan ”glödande och tillitsfulla”. De som älskar, ”även om de befinner sig i prekära situationer, betraktar alltid världen med hoppets milda blick”. Utöva ödmjukhet som öppnar för dialog Vänlighet i sig, påpekade påven, ”är inte en diplomatisk strategi”, och inte heller ”ett formellt beteende som ska följas för att säkerställa social harmoni eller för att uppnå fördelar”. Tvärtom är det ”en form av kärlek som öppnar hjärtan för att välkomna och hjälper alla att bli mer ödmjuka”, det vill säga kapabla till den ödmjukhet som ”öppnar för dialog, hjälper till att övervinna missförstånd och skapar tacksamhet”. När allt kommer omkring, påminde påven, handlar det om att ta emot saker i livet med tacksamhet och inte för givna, som den brittiske författaren Gilbert Keith Chesterton uttryckte det. Vänlighet som en form av relation Påven budskap avslutades med ”en önskan om hopp” och en förhoppning om att vi under Jubelåret ska ”utöva vänlighet som en form av kärlek för att relatera till andra” och på så sätt skapa ”fred, broderskap och tacksamhet” i världen.