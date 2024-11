Påven förnyar uppmaningen till solidaritet med Ukraina och Heliga landet

Vid den allmänna audiensen, onsdagen den 27 november, uppmanade påven Franciskus till bön och solidaritet med folk som lider av krig i Ukraina och i det Heliga landet

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Låt oss alla tillsammans be för fred". Vid slutet av den allmänna audiensen onsdagen den 27 november på Petersplatsen, förnyade påven Franciskus sin enträgna vädjan om fred och solidaritet med krigsdabbade folk. Han nämnde i synnerhet konflikterna i Ukraina och Heliga landet. Samma morgon trädde vapenvila i kraft mellan Israel och Hezbollah.

De ungas böner

Påven uppmanade till medkänsla och vände sig direkt till de unga pilgrimerna.

Låt oss inte glömma bort det lidande ukrainska folket, som plågas djupt. Och ni barn och ungdomar, tänk på de ukrainska barnen och ungdomarna som lider nu utan värme i en väldigt hård och kall vinter. Be för de ukrainska barnen och ungdomarna. ... Och låt oss också be för fred i Heliga landet: Nasaret, Palestina, Israel … Må det bli fred, må det bli fred ... folket lider så. Så låt oss alla tillsammans be för fred."

Adventstid med vaksam bön och brinnande hopp

Med anledning av kommande advent, uppmanade påven till bön och hopp.

Slutligen går mina tankar till de unga, de sjuka och de nygifta. Nästa söndag inleds adventstiden, som en förberedelse inför Kristi födelse. Jag ber er alla att möta denna ”starka tid” med vaksam bön och brinnande hopp.

Uppläsare från Vatican News/Vatikanradion hälsar på påven den 27 november 2024

Uppläsningar på kinesiska

Påven meddelande även att sammanfattningar av hans ord under de allmänna audienserna även kommer att läsas upp på kinesiska, mandarin, med början den 4 december. Hittills sammanfattas påvens ord under audienserna varje vecka på franska, engelska, tyska, spanska, portugisiska, arabiska och polska.