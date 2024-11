Påven: Bristande utbildning är ett kulturellt folkmord som berövar barn deras framtid

Påven Franciskus tog på torsdagen emot deltagare vid Dikasteriet för Kultur och Utbildnings plenarmöte och påminde då om att de ”är moraliskt förpliktade” att hjälpa de 250 miljoner barn som inte går i skolan.

Vatican News

Ett av de nyaste dikasterierna i Vatikanen träffade påven Franciskus i samband med sin första plenarförsamling.

Dikasteriet för kultur och utbildning inrättades i juni 2022 efter att påven slagit samman Kongregationen för katolsk utbildning och det Påvliga Kulturrådet. Påven sa att syftet med detta var att ”utnyttja potentialen i dialog, interaktion och innovation på ett sätt som kan öka de båda avdelningarnas effektivitet”.

Han inledde sitt tal med att upprepa vikten av Dikasteriets uppdrag och varnade för att skapa utbildningsmodeller som bara ger resultat.

”Vår värld behöver inte automater”, förklarade han. ”Den behöver nya koreografer, nya uttolkare av våra rika mänskliga resurser, nya sociala poeter.”

Vad är det egentligen vi ”väntar på”?

Istället för att göra framgång till målet, utmanade påven Franciskus medlemmarna i dikasteriet att ”göra något helt annat”.

För att måla upp en bild av denna idé hänvisade han till Emily Dickinsons dikt #323:

As if I asked a common Alms,

And in my wondering hand

A Stranger pressed a Kingdom,

And I, bewildered, stand -

As if I asked the Orient

Had it for me a Morn -

And it should lift its purple Dikes,

And shatter Me with Dawn!

Dikten kan hjälpa Dikasteriet, sa påven, att se sitt uppdrag inom utbildning och kultur som att ”uppmana andra att vidga sina horisonter, att flöda över av inre vitalitet, att skapa utrymme för nya möjligheter och att dela med sig av de gåvor de har fått”.

Ingen anledning att vara rädd

Påve Franciskus uppmuntrade gruppen att inte vara rädd. Med Kristus som vägvisare och följeslagare är de ”väktare av ett kulturellt och pedagogiskt arv” som sträcker sig bortom de själva.

Den filosofiska, teologiska, poetiska och vetenskapliga bakgrunden kommer från deras föregångares arbete och studier, från Augustinus och Mozart till Mark Rothko och Blaise Pascal.

Det påvliga mötet ägde rum i Clementinska hallen i Vatikanen där

påven gav dikasteriets medlemmar i uppdrag att sprida denna vädjan till alla: ”Glöm inte bort hoppet!”

Men mer än ord uppmuntrade han dem att kavla upp ärmarna och sätta igång.

Kulturellt folkmord och utbildning

”I dag har världen det högsta antalet studenter i historien”, påpekade han. Trots detta har cirka 250 miljoner barn och ungdomar inte möjlighet att gå i skolan, och påven fördömde denna orättvisa.

”Det är ett kulturellt folkmord”, sa han, ”när vi berövar barn deras framtid genom att inte ge dem de förutsättningar som krävs för att de ska kunna bli allt de kan bli.”

Påven Franciskus avslutade med att uppmana dikasteriet att studera den senaste tidens vetenskapliga utveckling och tekniska innovationer för att förstå deras ”fördelar och faror”.