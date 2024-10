Ukrainas president Zelensky i audiens hos påven

Påven Franciskus tog för tredje gången emot Ukrainas president i Vatikanen

Vatican News

Heliga stolens presstjänst meddelade fredagen den 11 oktober klockan 14.25, att påven Franciskus under morgonen hade tagit emot Ukrainas president i audiens. Deras samtal, som hölls under privata former, pågick i 35 minuter. Presidenten överlämnade en tavla som gåva av en flicka med tom blick efter massakern i Bucha.

Påven Franciskus tog den 11 oktober 2024 emot Ukrains president Zelensky i audiens

Presstjänsten skriver:

I dag, fredagen den 11 oktober 2024, tog den påven Franciskus emot Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som därefter träffade kardinalstatssekreterare Pietro Parolin, åtföljd av ärkebiskop Paul Richard Gallagher, statssekretariatets sekreterare för relationer med stater och internationella organisationer.

Efter mötet mellan president Zelensky och påven Franciskus, ett möte i statssekretariatet

Diskussionerna i statssekretariatet handlade om krigssituationen och den humanitära situationen i Ukraina samt om hur kriget kan få ett slut och leda till en rättvis och stabil fred i landet. Dessutom granskades vissa frågor som rörde det religiösa livet i landet.

Under sitt möte med president Zelensky, talade påven om de ukrainska barnens lidande och betonade hur de hade förlorat förmågan att le.