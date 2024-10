Påvens ord om bortgångne kardinal do Nascimento

Kardinal Dom Alexandre do Nascimento

I ett telegram till ärkebiskopen av Luanda uttrycker påven Franciskus sitt deltagande i sorgen över kardinal Alexandre do Nascimentos bortgång och påminner om hans omsorg och tjänst för de mest behövande.

Vatican News

Påven Franciskus uttryckte på måndagen sin sorg över den angolanske kardinalen Alexandre do Nascimento som avled på lördagen den 28 september, 99 år gammal.

Kardinalen, som var en av de prelater som hjälpte till att leda den afrikanska kyrkan in i det nya millenniet, kidnappades den 15 oktober 1982 under ett pastoralt besök av en grupp beväpnade män, som släppte honom den 16 november. Påven Johannes Paulus II hade vädjat om hans frigivning under Angelus på söndagen den 31 oktober.

Under fastan 1984 befann han sig i Vatikanen för att predika vid den romerska kurians andliga övningar. Han utsågs till biskop av Luanda 1986 och ledde ärkestiftet fram till 2001.

I ett telegram till ärkebiskopen av Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira, sa påven att han deltar i sorgen i det angolanska prästerskapet, i klostren och med alla troende i ärkestiftet, liksom med kardinalens anhöriga.

Han uttryckte sin närhet till ”alla dem i Angola som känner sorg över att en så framstående pastor har lämnat oss”.

Påven påminde också om ”den omsorg som den älskade Dom Alexandre gav sin flock under oroliga och svåra tider, och hur han för alla var ett uttryck för Jesu barmhärtiga ansikte, mänsklighetens barmhärtige samarit”.

”Hans tro på Kristus och hopp om evigt liv gjorde honom till en modig och fri man, kapabel att styra sina steg för det allmänna bästa, inklusive att samarbeta med det apostoliska sätet i sin iver för de fattiga och behövande, när han ledde Caritas Internationalis”, skriver påven.

Påven avslutar med att tacka Herren för den bortgångne kardinalens insatser. Han bad att ”han må omge denne trogne tjänare med barmhärtighetens ljus och öppna portarna till livets fullhet för honom, samtidigt som han ger sin välsignelse till alla som deltar i begravningen”.