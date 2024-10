Påven: Respektera FN:s fredsbevarande styrkor i Libanon

Efter att den israeliska armén har beskjutit FN:s fredsbevarande styrkor i södra Libanon uppmanar påven till respekt för trupperna.

Vatican News

Efter en rad incidenter den senaste tiden, där minst fyra av FN:s fredsbevarande styrkor skadats efter att ha beskjutits av den israeliska armén, har påven Franciskus vädjat om att trupperna ska ”respekteras”.

Uppmaningen kom samtidigt som påven återigen uppmanade till ett omedelbart eldupphör i Mellanöstern och parterna till att ”följa diplomatin och dialogens väg för att uppnå fred”.

Mellanöstern

Påven Franciskus har vädjat om ett stopp på fientligheterna i regionen sedan oktober 2023. ”Krig är en illusion”, betonade påven på söndagen, ”det kommer aldrig att leda till fred, det kommer aldrig att leda till säkerhet. Det är ett nederlag för alla, särskilt för dem som tror sig vara oövervinneliga.”

”Jag ber för alla offer”, tillade han, ”för de fördrivna, för gisslan - som jag hoppas kommer att släppas omedelbart - och jag ber att detta stora onödiga lidande, som genereras av hat och hämnd, snart kommer att få ett slut.”

Ukraina, Haiti och böner om fred

Påven Franciskus gick sedan vidare till att diskutera kriget i Ukraina och vädjade om att ”ukrainarna inte ska lämnas att frysa ihjäl” den kommande vintern.

Han krävde med eftertryck att flygattackerna mot civilbefolkningen ska upphöra: ”Inget mer dödande av oskyldiga!”.

Påven vände sedan sina tankar till Haiti, där det extrema gängvåldet och den skriande fattigdomen fortsätter att skörda många liv. I förra veckan dödades omkring 70 personer, däribland barn, efter att ett beväpnat gäng attackerat en liten stad i landet.

”Låt oss aldrig glömma våra haitiska bröder och systrar”, uppmanade påven. ”Jag ber alla att be för ett slut på alla former av våld och att man, med hjälp av det internationella samfundets engagemang, fortsätter att arbeta för att bygga fred och försoning i landet”.

Slutligen diskuterade påven det kommande evenemanget ”En miljon barn ber rosenkransen för fred” som anordnas den 18. Oktober, av Aid to the Church in Need.

”Vi anförtror Jungfru Maria de plågade Ukraina, Myanmar, Sudan och alla andra folk som lider av krig och alla former av våld och elände’.