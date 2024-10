Påven: Kriget växer. Vad har barn med krig att göra?

Vid slutet av den allmänna audiensen, onsdagen den 30 oktober, en uppmaning att be för fred (AFP or licensors)

Vid slutet av den allmänna audiensen, onsdagen den 30 oktober, en uppmaning att be för fred och sorg över minderårigas och hela familjers död: ”Kriget växer. Ingen vinner, alla förlorar”.

Salvatore Cernuzio - Vatikanstaten

Återigen vädjar påven innerligt om fred och kommenterar senaste nytt: ”I går såg jag att 150 oskyldiga människor blev skjutna med maskingevär. Vad har barn, familjer, med krig att göra? De är de första som drabbas”, sa Franciskus vid slutet av den sista allmänna audiensen på Petersplatsen för oktober månad.

Dödsfall och attacker i Gaza



En av de blodigaste dagarna sedan krigets början ägde rum i Gaza under gårdagen. Det palestinska civilförsvaret talar om ”770 dödade bara under de senaste 19 dagarna” på Gazaremsan. Fler offer tillkom i går efter att israeliska styrkor slagit till mot ett dussintal hem i området Manara, söder om Khan Yunis, och även dödat 14 barn, sex av dem från samma familj. Barnen ska ha dödats när deras hem kollapsade, kvävda av rök från israeliska missiler, rapporterar lokala källor. Samma källor rapporterar att den israeliska armén har gjort en räd mot sjukhuset Kamal Adwan i Beit Lahia (norr om Gaza, ett av de få som fortfarande är i drift), där 150 personer, inklusive patienter och vårdpersonal, var instängda på den centrala innergården. Enligt Al Jazeera sköt israeliska stridsvagnar mot sjukhuset och förstörde en syrgasstation. Utöver detta bombades en femvåningsbyggnad i Beit Lahia i norra Gaza. Omkring 100 dödsoffer har bekräftats, men minst 40 personer saknas fortfarande under rasmassorna.

Länderna som lider



"Låt oss be för fred, kriget växer", sa påven mot slutet av audiensen och räknade än en gång upp de områden i världen som plågas av konflikter och för vilka han vid Angelus förra söndagen vädjade om respekt för "livet" och "människors och folks värdighet", liksom "integriteten hos civila strukturer och platser för tillbedjan, i enlighet med internationell humanitär rätt.



Tänk på de länder som lider så mycket - det plågade Ukraina, Palestina, Israel, Myanmar, Norra Kiwu och så många länder som befinner sig i krig.