Påven förnyar sin appell om eld upphör i Mellanöstern

Efter angelusbönen söndagen den 6 oktober 2024 vädjade påven Franciskus om eldupphör i Mellanöstern, frisläppande av gisslan och humanitär hjälp till behövande.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter angelusbönen söndagen den 6 oktober förnyade påven Franciskus sin vädjan om eld upphör i Mellanöstern.

Frigör omedelbart gisslan

Med anledning av ett-årsdagen dagen måndagen den 7 oktober sedan terrorattacken mot Israel inledde påven med att vända sina tankar till folket i Israel.

I morgon har det gått ett år sedan terroristattacken mot folket i Israel, som jag vill uttrycka min sympati för. Låt oss inte glömma att det fortfarande finns många i gisslan i Gaza, för vilka jag kräver att de omedelbart friges.

Eldupphör på alla fronter

Påven talade sedan om det palestinska folkets lidande sedan konflikten mellan Israel och Hamas blev ett faktum.

Sedan den dagen har Mellanöstern kastats in i ett allt större lidande, med destruktiva militära aktioner som fortsätter att drabba den palestinska befolkningen. Denna befolkning lider så mycket i Gaza och de andra territorierna. Det handlar mestadels om oskyldiga civila, som alla måste få all den humanitära hjälp de behöver. Jag uppmanar till ett omedelbart eldupphör på alla fronter, inklusive Libanon. Låt oss be för libaneserna, särskilt för invånarna i södra delen av landet, som tvingas lämna sina byar.

Stoppa hämdspiralen

Påven vände sig i synnerhet till det internationella samfundet att stoppa fler attacker.

Jag uppmanar det internationella samfundet att sätta stopp för hämndspiralen och stoppa fler attacker, som den som Iran utförde för några dagar sedan, vilket skulle kunna kasta in regionen i ett ännu större krig. Alla nationer har rätt att existera i fred och säkerhet, och deras territorier får inte attackeras eller invaderas, suveräniteten måste respekteras och garanteras genom dialog och fred, inte hat och krig.

Behov av böner

Böner behövs mer än någonsin, betonade påven och bad alla att förenas med honom och deltagarna i synoden i bön samman kväll i Santa Maria Maggiore.

I eftermiddag kommer vi alla att gå till Santa Maria Maggiore för att be om Guds moders förbön, och i morgon kommer det att vara en dag av bön och fasta för världsfred. Låt oss förena oss med det godas kraft mot krigets djävulska planer.

Nära det översvämningsdrabbade folket i Bosnien

Påven vände även sina tankar till det översvämningsdrabbade folket i Bosnien och Hercegovina.

Må Herren ta emot de döda, trösta deras familjer och stödja dessa samhällen.