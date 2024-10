Påven: dödsstraff är oacceptabelt och bör avskaffas i hela världen

I ett inlägg på X-kontot @Pontifex lanserade påven på torsdagen en ny appell mot dödsstraff som uppmärksammar människans okränkbarhet och värdighet.

Vatican news

En ny, kraftfull appell mot dödsstraffet kommer från påven Franciskus i ett inlägg på hans X-konto på nio språk @Pontifex: ”#Dödsstraffet är alltid otillåtet eftersom det angriper personens okränkbarhet och värdighet”, skriver påven. ”Jag vädjar om att det ska avskaffas i alla länder i världen. Vi får inte glömma att en person kan konvertera och förändras fram till sista stund”.

Antalet avrättningar ökar under 2023

Sedan de första åren av sitt pontifikat har Franciskus fördömt en praxis som fortfarande är utbredd i flera länder runt om i världen. Enligt de senaste uppgifterna från organisationer som aktivt bekämpar dödsstraff, med Amnesty International i spetsen, är antalet avrättningar under 2023 det högsta på nästan ett decennium. Trots denna ökning har antalet stater som verkställer dödsstraff nått en rekordlåg nivå: endast 16. Efter Iran är Saudiarabien, Irak och Pakistan de länder som har det högsta antalet avrättningar.

Ändringen av katekesen

Franciskus godkände 2018 ett tillägg till texten i Katolska kyrkans katekes om dödsstraffet. ”Kyrkan lär i ljuset av evangeliet”, står det i dokumentet, ”att dödsstraffet är otillåtet eftersom det angriper människans okränkbarhet och värdighet och, är beslutsamt engagerad i dess avskaffande i hela världen.

Förordet till Dale Recinellas bok

I augusti förra året gjorde påven ett uttalande mot dödsstraffet, som han i tydliga ordalag definierade som ett ”gift” för samhället. Orden är svart på vitt och skrivna av påven i det förord som undertecknats i boken ”A Christian on Death Row. My commitment alongside the condemned” av Dale Racinella, en före detta finansjurist från Wall Street som tillsammans med sin fru Susan hjälper fångar i Florida. ”Dödsstraffet är inte på något sätt lösningen på det våld som kan drabba oskyldiga människor. Avrättningar, skipar inte rättvisa och ger näring åt en känsla av hämnd som blir ett farligt gift för våra civiliserade samhällen”, påpekar påven i texten. ”Stater bör vara angelägna om att ge fångar chansen att verkligen förändra sina liv, snarare än att investera pengar och resurser i att förtrycka dem, som om de vore mänskliga varelser som inte längre är värda att leva och som ska kasseras.”

Påvens ord i en video 2019 till Världskongressen mot dödsstraff påminde om att ”människans värdighet går aldrig förlorad, inte ens när man begår de värsta av brott”, livet är en gåva som ska skyddas och ”källan till alla andra gåvor och alla andra rättigheter”: ”Övertygelsen att erbjuda även den skyldige möjligheten till ånger får aldrig överges.”