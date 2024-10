Ordenssyster stannar i södra Libanon för att hjälpa krigshärjade

Mitt under intensiva luftangrepp nära den israeliska gränsen har en ordenssyster stannat kvar i S:t Josefs kloster i Ain Ebel, fast besluten att stödja den lokala kristna gemenskapen trots de ökande farorna.

Syster Maya El Beaino, som tillhör Jesus och marias hjärtans orden, har beslutat sig för att stanna kvar i S:t Josef klostret i Ain Ebel, som ligger bara tre kilometer från den israeliska gränsen, enligt en rapport från Aid to the Church in Need (ACN).

”Det finns fortfarande omkring 9.000 kristna här i tre olika byar. Vi är i ständig fara”, sa missionärssystern till ACN i ett telefonsamtal.

Många kristna stannar eller återvänder

Även om mycket uppmärksamhet har ägnats åt dem som har flytt på grund av attackerna, betonade hon att många kristna har stannat kvar, drivna av rädslan att förlora sina hem permanent om de ger sig av.

”Det finns inget sjukhus i området, inget Röda Korset och vi har bara el tre timmar om dagen. Det betyder inget internet, eller vatten!”, säger hon. ”De senaste två veckorna har svårigheterna ökat mycket.”

Trots den pågående konflikten har många familjer återvänt till sina hem efter att först ha flytt.

Syster Maya berättar att många hade gett sig av när kriget i Gaza bröt ut i oktober 2023, men stigande levnadskostnader i Beirut och den känslomässiga påfrestningen av att vara separerade från familjemedlemmar som stannat kvar i söder har lett till att flera familjer har återvänt.

Rädsla för markinvasion

Våldet har också stört utbildningen i regionen. St Josefs kloster driver den enda katolska skolan med barn från 32 omgivande byar. På grund av luftangreppen var man dock tvungen att ställa in den fysiska undervisningen.

”De såg hur Israel attackerade två skolor i Gaza. Barnen var inte säkra här”, säger syster Maya, som är skolans rektor.

”Situationen är helt enkelt fruktansvärd. Människor bär fortfarande på trauman från kriget 2006 och det finns en stor rädsla för att broar och vägar ska bombas igen - särskilt nu när det talas om en markinvasion”, säger hon.

ACN stödjer befolkningen

ACN rapporterade att man har gett viktig hjälp till det drabbade samhället och levererat medicinsk hjälp till 1.200 invånare som bor kvar i Ain Ebel.

Dessutom har den internationella katolska välgörenhetsorganisationen delat ut matpaket till tusentals behövande familjer i södra Libanon, vilket är ett viktigt stöd i den pågående konflikten.

”Vi ber att Hans kärlek och medkänsla ska beröra de stridande parternas hjärtan och inspirera dem att hitta fredliga lösningar, så att rättvisa och försoning kan råda i hela det Heliga Landet och bortom det”, säger Regina Lynch, verkställande direktör för ACN.