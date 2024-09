Påvens möte med Indonesiens jesuiter. ”Så många unga jesuiter!”

Påven tog emot 200 medlemmar i Jesu Sällskap i Indonesien under en timme i nuntiaturen. ”Ett familjärt, avslappnat och skarpt möte”, sa undersekreteraren för Dikasteriet för Kultur och Utbildning, pater Spadaro. Många ämnen diskuterades, bland annat den interreligiösa dialogen och vikten av inkulturation.

Först landets politiska och civila myndigheter, sedan medlemmar av det lokala Jesu sällskap. Bland Franciskus första möten i Jakarta ingick ett privat möte med sina jesuitmedbröder, en tradition sedan många år tillbaka under varje apostolisk resa. Påven tog emot 200 av de 320 jesuiter som verkar i hela ögruppen, omkring kl. 11.30 på onsdagen, i den apostoliska nuntiaturens hall.

Frågor och svar, förtroligheter, skämt



Mötet varade i en timme och präglades som alltid av en spontan dialog med frågor och svar, personliga förtroenden och en del skämt. ”Ett avslappnat, djupt och insiktsfullt möte” sa jesuitpater Antonio Spadaro, undersekreterare vid Dikasteriet för Kultur och Utbildning och del av det påvliga följet under resan, som närvarade vid mötet.

”Det var ett familjärt ögonblick, som det brukar vara”, förklarade jesuiten, journalisten och teologen, för Vatican news. ”Påven Franciskus är alltid mycket avslappnad, han känner sig som en familjemedlem, och han gav en första feedbacken om resan.” Särskilt när det gäller hans indonesiska medbröder uttryckte han sin förvåning och glädje över att se så många unga människor: ”Det är kanske det som slog mig mest, att påven la märke till hur unga jesuiterna under utbildning i Indonesien är”.

Dialog, inkulturation, urskiljning och bön

Många teman togs upp i samtalet: ”Påven talade om sällskapet, vikten av urskiljning och bön. De yngre frågade honom var han hittar tiden att be och han berättade några anekdoter”, förklarade Spadaro. Alla teman var sammanflätade med andra som är viktiga i detta land ”som interreligiös dialog eller inkulturation, som han insisterade mycket på”. Det saknades inte referenser till hans egna personliga erfarenheter och kvicka kommentarer, som den som påven yttrade i slutet av mötet: ”Nu har polisen kommit för att föra bort mig”.

Stramt schema

”Påven älskar att tala med sina medbröder, avkopplat och på ett fritt och spontant sätt, men han har ett exakt schema”. Efter morgonens möten i presidentpalatset Istana Negara har Franciskus på eftermiddagen ytterligare två möten på programmet: kl. 16.30 med biskopar, präster, diakoner, vigda män och kvinnor, seminarister och kateketer i katedralen Vår Fru Upptagen i himlen; kl. 17.35 träffar han ungdomarna i nätverket Scholas Occurrentes i ungdomshuset ”Grha Pemuda”.

Ungdomens betydelse och de kristnas bidrag

Ungdomar och deras bidrag till det gemensamma bästa och till världens nutid och framtid är ett av huvudtemana för hela den 45:e apostoliska resan. Jorge Mario Bergoglios första kontakt med de nya indonesiska generationerna var därför genom jesuiterna under utbildning. ”Franciskus”, tillägger Spadaro, ”älskar de kyrkor som jag definierar som nollpunkten (0...%). Här ligger vi på 3%, så det är en liten andel av befolkningen, men de är 8 miljoner och det finns en betydande närvaro i landet. Målet för de kristna”, betonar han, ”är fortfarande att bidra till landets tillväxt, att vara som jäst som blandas i degen, detta är verkligen viktigt för påven. Budskapet till de kristna är att de samarbetar fullt ut för det gemensamma bästa, bortom siffrorna; för påven är det livskraft, generativ kapacitet, som räknas”.

Att se verkligheten och blicka mot framtiden

Av hela mötet - det första av de tre med Jesu Sällskap som planeras under resan (de andra två kommer att hållas i Dili och Singapore) - var det som mest imponerade på fader Antonio Spadaro ”Franciskus blick”. ”Både under morgonens möte och under de andra möten vi haft hittills. Påven Franciskus ser i detta land en möjlighet, möjligheten till harmoni i ett pluralistiskt sammanhang. Presidenten talade i dag också om harmoni och pluralism. Jag tror att det finns hopp här för en framtid som är så hotad, i en tid då världen är splittrad och söndersliten. Påvens ögon är mycket öppna för verkligheten och för sökandet efter en framtid”.