Påven till unga ekonomer: Kärlek förändrar ekonomin, inte makt

Påven Franciskus uppmanar unga knutna till ”Franciscus ekonomi” att förändra det ekonomiska systemet genom kärlek, vittnesbörd och hopp, snarare än genom makt eller rikedom

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Onsdagen den 25 september tog påven Franciskus emot en delegation från ”The Economy of Francesco”, Franciskus ekonomi, i audiens. Det är en rörelse för och med unga ekonomer som arbetar för att forma ett nytt ekonomiskt paradigm, ett paradigm som är förankrat i evangeliet och där vinstmaximering inte står i fokus utan drivs av kärlek i medvetenhet om såren i vår värld. Under hela sitt pontifikat har påven konsekvent efterlyst en ekonomi som prioriterar mänsklig värdighet framför vinst.

Älska världen i Guds ljus

I sitt tal uttryckte han hopp om att dagens unga ska förändra världen genom att älska den.

Ni kommer inte att förändra den bara genom att bli ministrar, Nobelpristagare eller stora ekonomer. Snarare kommer ni att förändra den framför allt genom att älska den, i Guds ljus, genom att tillföra den godhetens värden och styrka, med den evangeliska anda som Franciskus av Assisi hade.

Påven Franciskus talade om den helige Franciskus av Assisi, till vilken Franciscus ekonomi är tillägnad, och kallade honom en förebild för dagens unga.



Han var son till en köpman, han kände till den världens förtjänster och brister! Älska ekonomin, älska konkret arbetarna, de fattiga, och prioritera de situationer där lidandet är som störst.

“Det är inte de stora och mäktiga som förändrar världen till det bättre: kärleken är den första och största förändringsfaktorn”

Samhälle av helgon

Påven påpekade också att nyckeln till att förändra ekonomin inte går genom maktens korridorer, utan genom den enkla handlingen att vittna. ”Det är inte de stora och mäktiga som förändrar världen till det bättre: kärleken är den första och största förändringsfaktorn”, sade han och citerade ekonomen salige Giuseppe Toniolo som betonade att den som kan rädda världen är ett samhälle av helgon.

En ny generation av vittnen

Påven uppmanade de unga ekonomerna att leva sina ideal med konsekvens, som en form av vittnesbörd för andra.

Om ni vill att andra unga personer ska närma sig ekonomin med era ideal ... är det ert vittnesbörd om livet som kommer att locka dem.

Men påven erkände att utmaningarna är många och stora. Han nämnde de långvariga krigen, vapenindustrin och de växande hoten mot demokratin. Han bad också sina gäster att inte låta sig överväldigas av dessa utmaningar.

Kanske känner ni ibland att ni 'kämpar mot väderkvarnar ... Var inte rädda. Gud kommer att hjälpa er och kyrkan kommer inte att lämna er ensamma.”

Budskap om mod och hopp

Påvens uppmaning var att fokusera på tre sidor av livet: att vara vittnen, inte vara rädda och outtröttligt leva av hoppet. Det är inte lätt, erkände påven men avslutade med uppmuntrande ord:

Var modiga, kära vänner, var modiga! Om ni förblir trogna ert kall kommer ert liv att blomstra och ni kommer att ha underbara historier att berätta för era barn och barnbarn.