Påven till ordensfolk: Tala lite och lyssna mycket

Påven tar emot deltagarna i generalkapitlen som hålls av Kongregationen för Jesu och Marias heliga hjärtan (SS.CC.) och Systrarna av den gudomlige Frälsaren (S.D.S.) och uppmanar dem att tjäna de mest behövande. Därefter uppmaningen att troget leva sin identitet och sitt uppdrag och att bli hoppets apostlar, i Jesu efterföljd. Han rekommenderade dem även att tala lite - eftersom prat är en plåga - och lyssna i tystnad, bön och med uppmärksamhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Tala lite, lyssna mycket och bevara det i hjärtat. Lev i Kristi efterföljd. Detta är uppmaningarna som påven Franciskus riktade till ordensfolket i Kongregationen för Jesu och Marias heliga hjärtan (SS.CC.) och Systrarna av den gudomlige Frälsaren (S.D.S.), då han den 19 september tog emot dem i samband med deras respektive generalkapitel. Han påminde dem om att firandet av ett generalkapitel inte svarar mot mänsklig logik eller institutionellt behov, utan mot ett krav på sequela Christi - att leva i Kristi efterföljd.

Kristi efterföljd

Påven vände sig inledningsvis till bröderna och systrarna i Kongregationen för Jesu och Marias heliga hjärtan och förklarade att det att följa Jesu exempel innebär att alltid lyssna uppmärksamt till vad den helige Anden visar, för att vara trogna identiteten och missionen. Lyssna, som lärjungarna, till Jesu röst, fördjupa kontemplationen och lev och förkunna Guds kärlek, sa påven och förklarade att detta rent konkret betyder eukaristisk och försonande bön och att tjäna de mest behövande.

Endast genom att följa Kristus med trohet och foglighet kommer era strukturer, liksom spridningen av kongregationens andliga och historiska arv, att kunna njuta av en förnyad vår som får er karisma att lysa i dagens ögonblick av mänsklighetens historia. Karisman är den stil som en kongregation har, den evangeliska stilen; eftersom evangeliet är outtömligt ger det förutsättningar för alla.

“Tala lite, lyssna mycket och bevara det i hjärtat”

Förkunna evangeliet

Sedan riktade sig påven till Systrarna av den gudomlige Frälsaren, som han sa håller sitt generalkapitel på ett utmanande tema: ”Gå tillsammans, återuppväck den heliga Andens gåva bland oss för att förkunna evangeliet och överföra en brinnande trosiver”. Påven sa att detta är ordens karisma: den innerliga bön som Jesus riktar till Fadern under den sista måltiden, om alla människors frälsning: ”detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3).

Detta lär vi oss av Maria, missionens ”polarstjärna”, som i evangeliet talar lite, lyssnar mycket och bevarar det i sitt hjärta. Dessa attityder gäller också för oss: att tala lite - att konfrontera, att öppna sig, men inte förlora sig i onödigt prat (prat är en farsot!) -, att lyssna mycket - i bön, i tystnad, i uppmärksamhet på andra.

Påven tackade sina gäster:

Kära systrar, kära bröder, jag tackar er för ert besök och ber om den Helige Andes ljus och styrka för er verksamhet under dessa dagar och för era kommuniteters framtida vandring. Jag välsignar er av hela mitt hjärta. Och var snälla och be för mig. Men be för, inte mot! Tack!