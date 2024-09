Påven till folkrörelserna: Låt ingen släcka era drömmar

Mark, bostad och arbete är heliga rättigheter - det betonade påven Franciskus vid sitt möte med Folkrörelsernas världsmöte i Vatikanen den 20 september 2024

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus besökte den 20 september dikasteriet hållbar mänsklig utveckling för att delta i symposiet som anordnades med anledning av 10-årsdagen av det första världsmötet för folkrörelser, som hölls i Vatikanen i oktober 2014.

Social rättvisa och fred

”Planting a flag in the face of dehumanisation”, ungefär Hissa en flagga mot avhumanisering, är symposiets tema och organiseras av dikasteriet tillsammans med World Meeting of Popular Movements (EMMP). Symposiet syftar till att föra en dialog och reflektera över den väg som har tillryggalagts sedan det första mötet, för att ta itu med aktuella utmaningar till förmån för social rättvisa och fred i vårt gemensamma hem. Påvens uppmaning till deltagarna var:

Mark, bostad och arbete är heliga rättigheter. Låt ingen ta denna övertygelse ifrån er, låt ingen beröva er detta hopp, låt ingen släcka era drömmar.

“ingen familj utan hem, ingen bonde utan mark, ingen arbetare utan rättigheter, ingen människa utan den värdighet som kommer av arbete”

Bön om visdom och styrka

Den Helige Fadern anlände till dikasteriets säte och hälsade varmt på Vatikanens anställda och sedan på symposiets deltagare, bland dem några som han hade träffat vid EMMP i Vatikanen 2014 och i Bolivia 2015. Påven läste upp sitt på förhand skrivna tal på spanska och lade spontant till många anekdoter.

De utestängdas rop kan också väcka de slumrande samvetena hos många politiska ledare som i slutändan är de som måste genomdriva ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Som kristna, låt oss be att Gud ska ge oss visdom och styrka att uppnå verklig social rättvisa.

Möteskultur

Folkrörelsernas världsmöte (EMMP) är en plats för broderskap mellan gräsrotsorganisationer från de fem kontinenterna och en plattform som främjar möteskulturen till förmån för de så kallade ”3T”, techo, tierra y trabajo, tak, mark och arbete. Dess motto är ”ingen familj utan hem, ingen bonde utan mark, ingen arbetare utan rättigheter, ingen människa utan den värdighet som kommer av arbete”.