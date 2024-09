Påven till äldre och sjuka i Singapore: ”Era böner är mycket viktiga för Gud”

Påven Franciskus besökte en grupp äldre och sjuka på S:t Theresas Home i Singapore och sa till dem att deras böner ”är mycket viktiga för Gud”.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

”Jag ber er att be för kyrkan och för mänskligheten. Era böner är mycket viktiga för Gud...”

Detta var den tröstande påminnelse som påven Franciskus gav de äldre och sjuka människor som han besökte i Singapores S:t Theresa's äldreboende på fredagsmorgonen, när han sa till dem: ”Gud är glad att höra era böner.”

Efter ett varmt välkomnande och en hälsning till dem närvarande försäkrade påven dem om sina böner och bad dem att också be för honom.

S:t Theresa's Home

Saint Theresa's Home, som grundades för 90 år sedan av Little Sisters of the Poor, tar idag hand om 200 äldre och förvaltas av Catholic Welfare Services (CWS), en icke-vinstdrivande social välgörenhetsorganisation.

I kapellet välsignade påven Franciskus omkring 60 rullstolsburna äldre från de tre äldreboenden som drivs av CWS: Saint Theresa's, Saint Joseph's Home och Villa Francis Home.

Detta var påvens näst sista evenemang i Singapore, innan han deltar i ett interreligiöst möte med ungdomar.

Efter detta avslutades den 45:e apostoliska resan till Asien och Oceanien när påven gick ombord på det påvliga flyget för att återvända till Rom.