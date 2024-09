Påven Franciskus: Oacceptabel situation i Libanon

Vid den allmänna audiensen på Petersplatsen onsdagen den 25 september vädjade påven Franciskus för Libanon som drabbats av de israeliska räderna som har orsakat över 500 offer. Hans tankar gick även till folken i Ukraina, det Heliga landet, Sudan, Myanmar. Därefter en uppmaning till de troende att följa honom i bön under hans resa till Luxemburg och Belgien 26-29 september. Detta var pontifikatets 500:e allmänna audiens.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter sin katekes om kampen mot den Onde vid den allmänna audiensen på Petersplatsen onsdagen den 25 september, bad påven Franciskus om fred. Denna allmänna audiens var pontifikatets 500:e.

Oacceptabel upptrappning

Först och främst talade påven om Libanon, där israeliska räder mot Hizbollah hittills har krävt över 550 civila offer och barn.

Jag är bedrövad över nyheterna från Libanon, där de senaste dagarnas intensiva bombningar har krävt många offer och orsakat förödelse. Jag hoppas att det internationella samfundet ska göra allt för att stoppa denna fruktansvärda upptrappning. Den är oacceptabel.

Låt oss be för alla krigsdrabbade

Påven vädjade för alla världens krigsdrabbade folk.

Jag uttrycker min närhet till det libanesiska folket, som redan har lidit alltför mycket under den senaste tiden. Och låt oss be för alla - för alla de folk som lider till följd av krig. Låt oss inte glömma det plågade Ukraina, Myanmar, Palestina, Israel, Sudan och alla lidande folk. Låt oss be för fred.

Böner om ny impuls för tron i Luxemburg och Belgien

Men anledning av påvens apostoliska resa till Luxemburg och Belgien 26-29 september bad påven om de troendes böner.

Jag litar på era böner för min resa som jag kommer att inleda i morgon till Luxemburg och Belgien, så att den kan bli ett tillfälle till en ny impuls för tron i dessa länder.