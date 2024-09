PÅVEN

Påven Franciskus framme i Singapore

Påven har landat på Singapore Changi Airport från Dili, för ett besök som avslutar den pilgrimsfärd som under den senaste veckan har tagit honom till Indonesien, Papua Nya Guinea och Östtimor. Det enda mötet idag är ett det med landets jesuiter under privata former. I morgon hålls de första officiella evenemangen.

Påven har anlänt till Singapore, den sista anhalten på sin 45:e apostoliska resa, den längsta i hans pontifikat som inleddes den 2 september och avslutas om två dagar, den 13:e, och som redan fört honom till Indonesien, Papua Nya Guinea och Östtimor de senaste dagarna. Aereo Dilis Airbus A320 från Dili landade på Singapore Changi Airport kl. 8.53 svensk tid, kl. 14.53 lokal tid. Vid planet möttes Franciskus påven som planerat av ministern för kultur, samhälle och ungdom och Singapores ambassadör vid Heliga stolen, med vilka han förde ett kort samtal, varpå fyra barn, två pojkar och två flickor, välkomnade honom. Det enda mötet idag, onsdagen den 11 september, är det med landets jesuiter i St Francis Xavier Retreat Centre under privata former. Centret är en struktur som har varit värd för andliga reträtter sedan 1997 och här kommer påven kommer att bo under detta apostoliska besök i Singpore. Morgondagens program I morgon, den näst sista dagen av denna apostoliska resa i Indonesien och Oceanien, inleds med en välkomstceremoni i parlamentsbyggnaden, med ett mottagande av president Tharman Shanmugaratnam, följt av påvens artighetsvisit hos statschefen och därefter hos premiärminister Wong Shyun Tsai. Omedelbart därefter, på University Cultural Centre Theatre vid National University of Singapore, hålls ett möte med myndigheter, civilsamhället och den diplomatiska kåren där påven håller sitt första tal i Singapore. Bland dagens övriga händelser märks ett privat besök hos förre premiärministern Lee Hsien Loong på St Francis Xavier Retreat Centre. Dagen avslutas med den heliga mässa på National Stadium till minnet av Jungfru Marie heliga namn.