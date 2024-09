Påven Franciskus avslutar sin apostoliska resa

Påven Franciskus har gått ombord på det påvliga planet i Singapore för att återvända till Rom och avslutar nu sin 12 dagar långa apostoliska resa till Asien och Oceanien.

Vatican News

Efter 12 dagar i fyra länder i Oceanien och Asien har påven Franciskus påbörjat återresan till Rom.

Han gick ombord på det påvliga planet i Singapore, som lyfte kl. 12.25 lokal tid och beräknas landa i Rom omkring kl. 18.25 lokal tid.

Hans 45:e apostoliska resa utomlands förde påven till Indonesien, Papua Nya Guinea, Östtimor och Singapore.

I vart och ett av dessa länder omfamnade påven tusentals människor och riktade kyrkans budskap om hopp och tro till olika delar av samhället.

Under den sista dagen förde påven dialoger med en stor del av det singaporianska samhället.

Påven Franciskus träffade först biskoparna, prästerna och de vigda ordensmedlemmarna från biskopskonferensen i Malaysia, Singapore och Brunei på S:t Francis Xavier Retreat Centre.

Därefter besökte han flera äldre personer på St Theresa's Home, ett katolskt vårdhem som drivs av Little Sisters of the Poor.

Påvens sista åtagande i Singapore var ett interreligiöst möte på Catholic Junior College, där ungdomar från en mängd olika religioner och trostraditioner samlades.