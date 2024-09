Påskfiradet. Påven: Sträva efter att kristna firar samma dag

Påven Franciskus tog torsdagen den 19 september 2024 emot delegationen för "Pasqua Together 2025" (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

När alla kristna nu förbereder sig för att fira påsk tillsammans 2025, påminner påven Franciskus om att det främsta kristna firandet tillhör Kristus och inte våra jordiska kalendrar eller planer.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus träffade på torsdagen, den 19 september, företrädare för initiativet Pasqua Together 2025, som representerar olika lekmannaföreningar och rörelser inom flera kristna samfund och engagerar sig för att kristna av olika samfund ska fira påsken samtidigt.

Den julianska och den gregorianska kalendern är anpassade till påskfirandet under det katolska Jubelåret 2025, vilket innebär att alla kristna kommer att fira Herrens uppståndelse samma dag. 2025 högtidlighålls också 1700-årsminnet av det första ekumeniska konciliet i Nicaea, som definierade Kristi gudomliga natur och gav kyrkan den nicenska trosbekännelsen.

Håll ut!

I sitt tal uppmanade påven sin gäster att ta väl vara på detta unika tillfälle och uppmuntrade dem att hålla ut i sitt engagemang.

Jag uppmuntrar dem som är engagerade i denna väg att hålla ut och att göra allt för att söka efter en gemensam överenskommelse och undvika allt som skulle kunna leda till ytterligare splittring bland våra bröder och systrar.

Påsken tillhör Kristus!

Påsken äger inte rum på vårt initiativ och är inte kopplad till någon kalender, betonade påven.

Påsken inträffade därför att Gud så älskade världen 'att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.' Låt oss inte glömma Guds primat ... Låt oss inte stänga in oss i våra scheman, planer och kalendrar och tala om "vår" påsk, för att Påsken tillhör Kristus! Det gör oss gott att be om nåd att mer och mer bli hans lärjungar, låta Honom visa oss vägen att följa och ödmjukt acceptera den inbjudan som redan en dag gjordes till Petrus, att följa i hans fotspår och inte tänka enligt människor utan enligt Gud (jfr Mk 8:33)”.

Vandra tillsammans

Avslutningsvis sa påven att kristna bör reflektera, planera och vandra tillsammans, så att vi kan vittna om Kristus och så att världen kan tro.

”Låt oss också i dag vända oss till Fredsfursten för att be om att Han ska ge oss sin frid".