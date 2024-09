Möte i Vanimo. Påven: Ni är experter på skönhet - se upp för det onda

"Ni lever i ett magnifikt land, rikt på en stor variation av växter och fåglar, där man blir helt mållös av färgerna, ljuden och dofterna och det storslagna skådespelet av en natur som sjuder av liv och som för tankarna till Eden!" Det sa påven Franciskus vid sitt möte med troende i hamnstaden Vanimos stift, Papua Nya Guinea.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter den heliga mässan och angelusbönen i Port Moresby, söndagen den 8 september, reste påven Franciskus till hamnstaden Vanimo i nordvästra delen av Papua Nya Guinea. En flygresa om 2 timmar och en kvart. Under dans, sång, ljud och tusentals människor som strömmade ut på gatorna mötte påven 20 000 troende i Vanimo stift på esplanaden framför katedralen tillägnad det heliga korset. I Vanimo är flertalet invånare katoliker.

I sitt tal uttryckte påven glädje över att möta prästerna, ordensfolket, missionärerna, kateketerna, de unga och alla troende som hade samlats för detta möte i detta som han kallade "underbara, unga och missionerande land!"

Redskap för fred och kärlek

Påven talade om hur missionen här sedan mitten på 1800-talet aldrig har avbrutits.

Ordensfolk, kateketer och lekmän har ständigt predikat Guds ord och erbjudit hjälp till sina bröder och systrar, inom själavård, utbildning, hälsovård och många andra områden, med många svårigheter, för att vara ett redskap ”för fred och kärlek” för alla. På så sätt vittnar kyrkor, skolor, sjukhus och missionscentra omkring oss om att Kristus kom för att frälsa alla, så att var och en kan blomstra i all sin skönhet för det gemensamma goda.

“så att skönheten i landskapet överallt, i skogarna, i byarna och i städerna, motsvarar skönheten i en gemenskap där man älskar varandra”

Tankarna går till Edens lustgård

Påven sa att folket här är experter på skönhet, för att de omges av naturens skönhet.

Ni lever i ett magnifikt land, rikt på en stor variation av växter och fåglar, där man blir helt mållös av färgerna, ljuden och dofterna och det storslagna skådespelet av en natur som sjuder av liv och som för tankarna till Eden! Men denna rikedom anförtror Herren er som ett tecken och ett redskap, så att också ni kan leva på detta sätt, förenade i harmoni med honom och med era bröder och systrar, med respekt för det gemensamma hemmet och med omsorg om varandra.

Påven fortsatte:

När vi ser oss omkring ser vi hur ljuvligt naturens landskap är. Men när vi återvänder till oss själva inser vi att det finns ett ännu vackrare skådespel: det som växer inom oss när vi älskar varandra ... vårt uppdrag är just detta: att överallt, genom kärleken till Gud och våra bröder och systrar, sprida Kristi evangeliums skönhet!

“vårt uppdrag är just detta: att överallt, genom kärleken till Gud och våra bröder och systrar, sprida Kristi evangeliums skönhet!”

Främja missionsförkunnelsen

Med hänvisning till några vittnesbörd innan påvens tal, betonade han vikten av att dem som gör långa resor för att nå dessa mest avlägsna församlingar, inte får lämnas ensamma utan att alla stöder dem så att de kan utföra sitt mission i lugn och ro - i synnerhet dem som förenar missionen med ett familjeansvar. Påven förklarade att det framför allt handlar det om att var och en främjar missionsförkunnelsen överallt där vi lever, hemma, i skolan, på arbetsplatsen:

så att skönheten i landskapet överallt, i skogarna, i byarna och i städerna, motsvarar skönheten i en gemenskap där man älskar varandra, så som Jesus lärde oss när han sade: ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek”.

Stoppa rädsla och destruktivitet

På så sätt, sa påven, kan vi likna en stor orkester som med sina toner kan komponera om rivaliteter och övervinna splittringar. Påven talade om personliga splittringar, dem inom familjer, men även inom stammar. Han uppmanade sina lyssnare att driva ur rädsla, vidskepelse och magi ur folkets hjärtan och stoppa destruktiva beteenden som våld, otrohet, utnyttjande, alkohol- och narkotikamissbruk, som han betonade är onda ting som fängslar och gör så många bröder och systrar olyckliga, även här.

Försvara familjens enhet

Påvens uppmaning var att komma ihåg att kärleken är starkare än allt detta.

Den salige Peter To Rot - make, far, kateket och martyr i detta land - vittnade för oss genom ord och exempel, han gav sitt liv just för att försvara familjens enhet mot dem som ville urholka dess grundläggande principer.

Barnens smittsamma leenden

Påven talade vidare om att många som besöker detta land upplever att de har sett Paradiset. Men han påminde om att den största skatten är nästankärleken i folkets hjärtan.

Detta är den mest värdefulla gåva som ni kan dela med er av och göra känd för alla, vilket gör Papua Nya Guinea berömt inte bara för sin mångfald av flora och fauna, sina förtrollande stränder och sitt klara hav, utan också och framför allt för de goda personerna som vi möter här. Och jag säger detta särskilt till er, barn, med era smittsamma leenden och er sprudlande glädje som ni utstrålar. Ni är den vackraste bilden av skönhet!

Påven avslutade med uppmaningen att i denna kärleksfulla kyrka alltmer försköna detta lyckliga land.

Jag välsignar er och ber för er. Och jag ber er att även ni be för mig.