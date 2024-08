Påven uppmuntrar kvinnor på polsk pilgrimsfärd till ett glatt vittnesbörd

Efter Angelusbönen riktade Franciskus en tanke till de många deltagarna i den traditionella sammankomsten vid Mariahelgedomen i Piekary Śląskie i Polen.

”Vittna om evangeliet med glädje, i familjen och i samhället”, sa påven Franciskus vid söndagens Angelusbön, i en hälsning till de tiotusentals flickor och kvinnor som deltog i pilgrimsfärden till Mariahelgedomen Piekary Śląskie. Denna plats för tillbedjan tillägnades Maria på 1600-talet. Enligt traditionen äger pojkarnas och männens pilgrimsfärd rum i maj och flickornas och kvinnornas pilgrimsfärd i augusti.

I år var det kardinal Gerhard Müller som ledde mässan och höll predikan, under vilken han betonade att ”det som gör en sann kristen är att stå under Jesu kors och inte fegt fly”. Han tillade att scenen med kvinnorna under korset ”också visar oss kvinnornas speciella karisma eller, som påven Johannes Paulus II påpekade, kvinnornas religiösa geni”.

Kyrkans uppdrag att evangelisera

Ärkebiskop Adrian Galbas, metropolit i ärkestiftet Katowice, där Piekary-helgedomen ligger, betonade att ”kyrkan inte är ett andligt spa; kyrkan är till för evangelisation”. Han hänvisade sedan till pilgrimsfärdens motto: ”Jag är i kyrkan, så jag vandrar”.

Deltagarnas vittnesmål är uppmuntrande: ”Denna pilgrimsfärd ger oss styrka under hela året. Maria ger oss styrka”, sa en kvinna från Katowice. Bland de mest återkommande böneämnena fanns hälsa, harmoni i familjen, äktenskap och barn.