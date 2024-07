Påven: Under rådande omständigheter är det brådskande att främja fred

Meddelande från påven till fader Piccolo, generalrektor för Ordo Clericorum Regularium Matris Dei O.M.D med anledning av 1500-årsminnet av vördnaden av Santa Maria in Portico - Romanae Portus Securitatis, den eviga stadens beskyddare. Påven uppmanar orden att ”ta hand om och främja värdet av att välkomna de fattiga och de sista, att erbjuda tröst och hjälp till de många former av nöd som präglar vårt liv”.

Vatican News

Be om fred och var ”fredsbyggare”. Detta är påven Franciskus' uppmaning, ”mot bakgrund av rådande omständigheter”, i brevet för 1500-årsjubileet av vördnaden av Santa Maria in Portico - Romanae Portus Securitatis, den eviga stadens beskyddare, ”den lysande fyren som ledde sina barn till en säker hamn”. Jungfru Maria ”uppenbarade sig vid en särskilt svår tid för kyrkan och spred sin mantel över påven Johannes I, som led och dog för freden utan att förneka tron, som gisslan för politiska komplotter och brödrakrig”, skriver påven i sitt brev till fader Antonio Piccolo, generalrektor för Ordo Clericorum Regularium Matris Dei O.M.D, till vilken vördnaden har anförtrotts sedan 1601.

Fredsbyggare

Genom att hänvisa till historien reflekterar påven över vår tid som präglas av våld och vädjar åter igen: ”Under rådande omständigheter, hur kan vi misslyckas med att förstå hur brådskande det är att främja fred, att be för fred? Be för fred och var fredsbyggare, först och främst i era försonade och försonande kommuniteter. Låt exempel på broderligt liv vara evangeliskt tilltalande för de troende som ni ger själavård”, skriver han till Ordo Clericorum Regularium Matris Dei.

Ordens grundande

Påven förklarar att han står orden nära vid denna mycket betydelsefulla årsdag för hela Roms kyrka och han understryker ”försynens omsorg” att vi just 2024, under förberedelseåret inför för "Hoppets jubelår", minns ordens grundande genom den helige apotekaren Giovanni Leonardi, som var hängiven Vår Fru och valdes till trogen väktare av ordens karisma.

Kyrkan Santa Maria in Portico in Campitelli i Rom

Välkomna de fattiga

I brevet påminner påven sedan om uppkomsten av kulten av Santa Maria in Portico in Campitelli, som tillkom efter en ”underbar uppenbarelse av Guds Moder” den 17 juli 524 i den romerske patriciern s:ta Gallas hus, i närvaro av den tidigare nämnde påven s:t Johannes I. ”Sedan dess har Portico, där den adliga Galla välkomnade de fattiga och pilgrimerna, blivit en Mariahelgedom och mottagning för behövande. Detta - skriver han - är för er, S:t Leonardis andliga arvingar, en uppmaning att ta hand om och främja värdet av att välkomna de fattiga och de sista, så att de platser vi bebor och kyrkorna själva kan vara en port som är öppen för världen, där man kan erbjuda tröst och lindring till de många former av fattigdom som präglar vårt liv."

Missionsiver

Det var i denna anda som Leonardi grundade Ordo Clericorum Regularium Matris Dei, just för att återge kyrkan ”dess ursprungliga apostoliska prägel", skriver påven och avslutar sitt brev med att uppmuntra ordensfäderna ”att värna om en heltäckande utbildning av ordensfolk” och ett apostolat som ”kan vara en källa till nåd och ett verktyg för den glada förkunnelsen av evangeliet”.