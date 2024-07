Påven till gudsvigda: Var enkla i en synodal dynamik

Måndagen den 15 juli tog påven emot gudsvigda från sex ordnar och institut i samband med deras generalkapitel. Påven uppmanade dem att fortsätta på den väg som ordnarnas och institutens grundarna har stakat ut.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog på måndagen den 15 juli emot gudsvigda från sex ordnar och institut i Clemens I:s sal i den apostoliska palatset, i samband med deras generalkapitel: Ordo Minimorum, Clerici regulares minores C.R.M.D, Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum S. Viatoris C.S.V., Missionárias de Santo Antônio Maria Claret M.C., Suore Riparatrici del Sacro Cuore R.S.C. och Suore del Divino Amore I.D.A.

Böner för kallelser

Påven inledde sitt tal med uppmaningen att be för nya kallelser och talade om behovet av enkelhet i det gudsvigda livet - samma enkelhet i Guds kärlek som genomsyrar evangeliet.

Jag skulle vilja ta en stund och tillsammans med er begrunda två aspekter av ditt liv som har mycket att göra med just detta: skönhet och enkelhet.

Gudsvigda i påvlig audiens den 15 juli 2024

Skönhet och enkelhet



Påven reflekterade över ordnarnas och insitutens olika ursprung, från 1500-talet till 1900-talet, och betonade att denna mångfald är ”en levande bild av kyrkans mysterium, där: 'Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta' (1 Kor 12:7)”. De Gudsvigdas väg är "andlig”, som kyrkofäderna kallade ”kärlek till den gudomliga skönheten”, påminde påven, och som ”är en strålglans av den gudomliga godheten”, som Johannes Paulus II skrev i den apostoliska uppmaningen Vita consecrata 19. Det är en väg långt från ”inre strider” och ”intressen som inte har med kärlek att göra”, sade påven och framhöll ”skönheten” och ”enkelheten” i det gudvigda livet.

Gudsvigda i påvlig audiens 15 juli 2024

Varning för självreferens



I det konsekrerade livet är ambitionen ”en farsot”, varnade påven, och i kommunitetslivet är ”avundsjukan något illa”, som en sjukdom, liksom ”anspråk, stelhet” och varje ”frestelse till självreferens”. Men utan dessa faktorer är det möjligt att ”tillsammans, med visdom, läsa nutiden”, att förstå ”tidens tecken” och fatta de bästa besluten för framtiden”. Påven tackade avslutningsvis sina gäster för det goda de gör inom kyrkan och i så många delar av världen uppmuntrade dem att fortsätta sin tjänst i tro och generositet samt att be för nya kallelser.

Ni måste ha efterträdare som kan föra karisman vidare. Be, be, be. Och var mycket noggranna med utbildningen, så att den blir bra.