Bønneuken for kristen enhet 2025

Kristne fra ulike tradisjoner søker sammen i Bønneuken, fra lørdag 18. til lørdag 25. januar. I år er temaet: «Tror du dette?»

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

«Tror du dette?»

Årets bibeltekst er fra fortellingen om da Jesus vekket opp Lasarus: Joh 11,17–27. Jesus sier blant annet følgende til Marta: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Og «tror du dette?» er altså årets tema. «Årets tema er inspirert av dialogen mellom Jesus og Marta i Johannes 11, hvor Jesu spørsmål til Marta – ‘Tror du dette?’ – utfordrer oss alle til å bekrefte vår tro på oppstandelsen og det evige livet. Bønneuken 2025 markerer også 1700-årsjubileet for kirkemøtet i Nikea, der trosbekjennelsen som forener kristne på tvers av tradisjoner først ble formulert» (Norges kristne råd).

Materiell

I samarbeid med Kirkenes Verdensråd og Vatikanet er det i år det økumeniske Bose-klosterfellesskapet i Italia som har utarbeidet materiellet, blant annet en økumenisk gudstjeneste og et opplegg som går over åtte dager. Materiellet er tilgjengelig på norsk hos Norges kristne råd og på andre språk hos Dikasteriet for fremme av kristen enhet.

Credo over åtte dager

Åttedagersopplegget byr på bibeltekster, patristiske tekster, forslag til ettertanke og bønner. I år dette «en reise gjennom den nikenske trosbekjennelsen»:

Lørdag 18. januar: «Vi tror på én Gud, den allmektige Fader.»

Søndag 19. januar: «Som har skapt himmel og jord»

Mandag 20. januar: «Vi tror på én Herre, Jesus Kristus […] som er blitt menneske.»

Tirsdag 21. januar: «Han ble korsfestet for oss, pint […] og gravlagt.»

Onsdag 22. januar: «Jeg tror på Den Hellige Ånd […] livgiver.»

Torsdag 23. januar: «Jeg tror på én […] Kirke.»

Fredag 24. januar: «Vi bekjenner én dåp.»

Lørdag 25. januar: «Vi venter de dødes oppstandelse og det evige liv.»

Paven deltar i avslutningen 25. januar

Bønneuken vil bli avsluttet med vesper i Paulusbasilikaen i Roma den 25. januar. Pave Frans vil delta.