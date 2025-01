Angelus på festen for Herrens dåp

Ved Jesu dåp åpenbarer Gud sitt ansikt i Sønnen og lar sin røst bli hørt: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede».

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

På festen for Herrens dåp, søndag 12. januar, var evangelieteksten:

Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Den salvede. Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. […] Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg, Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» (Luk 3,15–16. 21–22 fra Bibel 2024)

Her følger alt det pave Frans sa før angelusbønnen:

Kjære brødre og søstre, god søndag!

I dag feirer vi Jesu dåpsfest, og denne festen får oss til å tenke på mange ting, blant annet på vår egen dåp …Jesus slutter seg til sitt folk, som går for å motta dåpen for å få tilgivelse for syndene. Jeg minnes gjerne ordene i en av dagens liturgiske hymner: Jesus går for å la seg døpe av Johannes «med naken sjel og med nakne føtter».

Og når Jesus mottar dåpen, åpenbarer Ånden seg og Guds åpenbaring finner sted; Gud åpenbarer sitt ansikt i Sønnen og lar sin røst bli hørt: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede» (vers 22). Ansiktet og røsten.

Guds ansikt

For det første ansiktet. Når Gud gjennom Sønnen åpenbarer seg som Far, oppretter han et «sted» som er spesielt gunstig for å tre inn i dialog og fellesskap med menneskeheten. Det er den elskede Sønnens ansikt.

Guds røst

For det andre røsten: «Du er min Sønn, den elskede» (vers 22). Dette er et annet tegn som ledsager Jesu åpenbaring.

Føler vi? Hører vi?

Kjære brødre og søstre, dagens fest lar oss kontemplere Guds ansikt og røst, som åpenbares i Jesus menneskelighet. La oss da spørre oss: Føler vi oss elsket? Føler jeg meg elsket og ledsaget av Gud, eller tror jeg at Gud er langt borte fra meg? Er vi i stand til å se hans ansikt i Jesus og våre søsken? Og er vi vant til å lytte til hans røst?

Når ble vi selv døpt?

Og jeg vil stille dere et spørsmål: Husker vi, hver av oss, datoen for vår dåpsdag? Dette er meget viktig! Tenk etter: På hvilken dag ble jeg døpt? Og om jeg ikke husker det, så spør da foreldre eller faddere om dåpsdatoen. Og feire dagen som en ny fødselsdag: dagen for vår egen fødsel i Guds Ånd. Ikke glem dette! Dette er en oppgave å gjøre hjemme: datoen for min dåpsdag.

Bønn

La oss betro oss til jomfru Maria og be henne om hjelp. Og ikke glem dåpsdatoen!

Angelus med engelske kommentarer

Se også: enkelte høydepunkter fra messe med barnedåp i det sixtinske kapell 12. januar 2025