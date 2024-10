Bønn og faste for fred mandag 7. oktober

Pave Frans ber om umiddelbar våpenhvile i Midtøsten og minner om at mandag 7. oktober er bønn- og fastedag for fred i verden.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Etter angelusbønnen søndag 6. oktober beskrev paven situasjonen i Midtøsten. Deretter ba han om bønn:

«I denne situasjonen er bønn nødvendig, mer enn noensinne. I ettermiddag vil vi alle dra til Santa Maria Maggiore-basilikaen for å be om Guds mors forbønn. Og i morgen er det bønn- og fastedag for fred i verden. La oss med det godes kraft forenes mot krigens djevelske renker.»

Les alt paven sa etter angelusbønnen. (på engelsk)