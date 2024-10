Angelus: Jesus og den rike mannen

Den rike mannen ville gjerne møte Jesus, men ikke virkelig satse på kjærligheten.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 13. oktober var evangelieteksten:

Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» […] Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. […] (Mark 10,17–30 fra Bibel 2024)

Her følger alt det pave Frans sa før angelusbønnen:

Kjære brødre og søstre, god søndag!

I dagens evangelium løper en rik mann Jesus i møte og spør ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» (vers 17). Jesus ber ham forlate alt og følge ham, men mannen går bedrøvet bort, for, som det står i teksten, «han eide mye» (vers 22). Å forlate alt koster.

Først løper mannen til Jesus, så går han sin vei

Vi kan se nærmere på mannens to bevegelser: Først løper han, for å komme seg til Jesus; men til slutt går han bedrøvet bort. Først løper han i møte, så går han sin vei. La oss se på dette.

Først kommer han løpende til Jesus. Det er som noe i hans hjerte driver ham til det: Selv om han eier mye, er han likevel utilfreds, han har en uro i seg, han er på leting etter et fullere liv. Slik syke og de med onde ånder ofte gjør, kaster han seg for Jesu føtter (jf.Mark 3,10; Mark 5,6) – det ser vi i evangeliet – kaster han seg ned for Mesteren; han er rik, men trenger likevel å bli helbredet. Han er rik, men trenger helbredelse. Jesus ser på ham med kjærlighet (vers 21); og deretter foreslår han en «kur» : Å selge alt han har, gi det til de fattige og følge ham. Men da får historien en uventet slutt: Mannen blir lang i ansiktet og går sin vei. Stor og heftig var hans ønske om å møte Jesus; kald og rask ble avskjeden.

Sann rikdom er å bli sett, å bli elsket av Gud

Også i vårt hjerte bor et uslokkelig behov for lykke og et meningsfullt liv. Likevel kan vi falle for illusjon: å tro at svaret ligger i å eie materielle ting og å ha jordisk sikkerhet. Jesus vil derimot ha oss tilbake til sannheten om våre lengsler og få oss til å oppdage at det gode som vi lengter etter, i virkeligheten er Guds selv, hans kjærlighet til oss og det evige liv som han og bare han kan gi oss. Sann rikdom er å bli sett med kjærlighet av Jesus – dette er en stor rikdom – slik den mannen blir sett av Jesus, og å elske hverandre og gjøre vårt liv til en gave til andre. Så, brødre og søstre, Jesus ber oss å ta sjansen, «å ta sjansen på kjærligheten»: å selge alt for å gi det til de fattige. Det betyr å befri oss fra oss selv og det vi henter falsk trygghet i, å være oppmerksomme mot nødlidende og å dele våre goder, ikke bare ting, men det vi er: våre talenter, vårt vennskap, vår tid og så videre.

«Der skatten din er, vil også hjertet ditt være» (Matt 6,21)

Brødre og søstre, denne rike mannen ville ikke ta sjansen – ta sjansen på hva da? Han ville ikke ta sjansen på kjærligheten, og han gikk sin vei, lang i ansiktet. Hva med oss? La oss spørre oss: Hva henger vårt hjerte ved? Hvordan stiller vi vår sult etter liv og lykke? Klarer vi å dele med de fattige, med dem som er i vanskeligheter eller som trenger å bli hørt, som trenger et smil eller et ord som kan hjelpe en å fatte håp igjen? Eller som trenger å bli hørt … La oss huske dette: Sann rikdom består ikke i denne verdens goder, sann rikdom er å være elsket av Gud og å lære å elske som han.

Bønn

Og la oss nå be om jomfru Marias forbønn. Måtte hun hjelpe oss i Jesus å oppdage livets skatt.