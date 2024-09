Fra pavens pressekonferanse: Om valget i USA

Fredag 13. september holdt pave Frans pressekonferanse under hjemreisen fra Asia og Oseania. Han kom innom mange temaer: valget i USA, landene han hadde besøkt, Kina, Gaza, overgrep, det grønne skiftet med mer.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Valget i USA: Velg det minste onde!

Anna Matranga (CBS News): […] Hvilke råd kan du gi en katolsk velger som står overfor en kandidat som stiller seg positiv til svangerskapsavbrytelse, og en annen som ønsker å deportere 11 millioner migranter?

Pave Frans: Begge er mot livet, både den som kaster ut migranter og den som dreper barn. Begge er mot livet. Jeg kan ikke avgjøre/bestemme, jeg er ikke amerikaner og stemmer ikke der. Men la dette være klart: å sende bort migranter, ikke å gi dem mulighet til å arbeide, ikke å ta imot migranter er synd, det er alvolig synd. I Det gamle testamente er det som et refreng: den foreldreløse, enken og den fremmede – altså migranten. Det er disse tre som Israels folk må ta seg av. Ikke å ta seg av migranten er en synd, en synd også mot disse menneskenes liv. Jeg var og feiret messe ved grensen, nær El Paso bispedømme, og der lå skoene etter mange migranter som endte sine dager der. I dag er det en migrasjonsstrøm innen Mellom-Amerika, og ofte behandles folk som slaver, for noen utnytter situasjonen. Migrasjon er en rett, en rett allerede i Skriften, allerede i Det gamle testamente. Den fremmede, den foreldreløse og enken – ikke glem dette. Dette er det jeg tenker om migranter.

Og så abort. Vitenskapen sier at allerede én måned etter unnfangelsen finnes allerede alle menneskets organer. Alle. Å ta abort er å drepe et menneske. Om du liker ordet eller ikke, er det drap. Kirken er ikke lukket fordi den ikke tillater abort; Kirken tillater ikke abort fordi abort tar liv, det er drap: Det er drap!

Og her må vi være tydelige. Å sende bort migranter, ikke å la dem utvikle seg, ikke å la dem ha et liv, er fælt, det er ondskap. Å sende et barn bort fra morens skjød er drap, for der finnes liv. Og vi må tale tydelig i disse sakene. «Nei, men …» Intet «men». Begge sakene er klare. Den foreldreløse, den fremmede og enken: Ikke glem dette.

Läs också 13/09/2024 Misjonspavens uforglemmelige reise til verdens ende Vatikanets mediedirektør Andrea Tornielli formidler syv minneverdige bilder fra pave Frans’ reise i Asia og Oseania.

Anna Matranga (CBS News): Kan det under noen omstendigheter være moralsk tillatt for en katolikk å stemme på en kandidat som er for svangerskapsavbrudd?

Pave Frans: I politisk moral sier man vanligvis at ikke å stemme ikke er bra: Man skal stemme. Og man må velge det minste onde. Hvem er det minste onde – den damen eller den herren? Jeg vet ikke, hver enkelt må overveie i sin samvittighet og handle etter den.