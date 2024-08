Paven om situasjonen i Midtøsten

Etter angelusbønnen søndag 4. august talte pave Frans om Libanon, Midtøsten, Venezuela, India og sogneprester.

Libanon

For to dager siden ble patriarken Estephan El Douaihy, som ledet Den maronittiske kirke fra 1670 til 1704, saligkåret. I en vanskelig tid var han hos folket og vitnet om håp. «Også i dag lider det libanesiske folk mye» bemerket paven. «Måtte den nye salige støtte troen og håpet til Kirken i Libanon, og gå i forbønn for dette elskede landet!»

Midtøsten

Paven er «svært bekymret» for situasjonen i Midtøsten og håper at en ytterligere spredning kan unngås. Dialogen må gjenopptas, en våpenhvileavtale komme i stand, gislene løslates og befolkningene få den humanitær hjelp de trenger.

«Angrep, selv ikke målrettede angrep, og drap kan aldri være en løsning. De er til ingen hjelp når det gjelder å gå rettferdighetens vei, fredens vei, men skaper bare enda mer hat og hevnlyst. Det er nok, brødre og søstre, det er nok! Ikke kvel ordet til fredens Gud, men la det være framtiden for Det hellige land, Midtøsten og hele verden! Krig er et nederlag!»

Venezuela

Paven uttrykte bekymring også for Venezuela. «Jeg retter en inderlig appell til alle parter om å søke sannheten, om å utvise tilbakeholdenhet, om å unngå all slags vold, om gjennom dialog å bilegge strid, om å legge seg befolkningens sanne gode på hjerte, ikke særinteresser.» Paven betrodde landet til Vår frue av Coromotos og til den salige José Gregorio Hernández.

India

Paven uttrykte nærhet til befolkningene i India, som er rammet av følgene av voldsomt regnvær og jordras.

Sogneprester

«I dag er det minnedagen for den hellige sognepresten av Ars og i enkelte land feires ‘sogneprestens dag’. Jeg uttrykker min nærhet og også min takknemlighet til alle de sogneprestene som med iver og raushet, til tider under mye lidelse, ofrer seg for Gud og folket. La oss tenke på våre sogneprester og applaudere for dem!»



