Paven om de olympiske leker

Etter angelusbønnen søndag 21. juli ønsket pave Frans seg «olympisk fred».

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Denne uka begynner de olympiske leker i Paris, som så vil bli etterfulgt av de paralympiske leker. Sport har også en stor sosial kraft, den kan forene mennesker fra forskjellige kulturer på fredelig vis. Jeg håper at denne begivenheten kan være et tegn på den inkluderende verden som vi ønsker å bygge, og at idrettsutøverne, med sitt sportslige vitnesbyrd, kan være fredens budbringere og gode forbilder for de unge. Måtte de olympiske leker, i tråd med gammel tradisjon, spesielt være en anledning til å få på plass en våpenhvile i krigene og slik vise oppriktig fredsvilje.

