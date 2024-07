Paven: nei til eldre menneskers ensomhet

Etter angelusbønnen søndag 28. juli minnet pave Frans om Verdensdagen for besteforeldre og eldre.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

I dag feirer vi Verdensdagen for besteforeldre og eldre med som tema: «Forlat meg ikke i alderdommen» (jf. Sal 71,9). At eldre blir forlatt er jo et trist faktum, som vi ikke må bli vant til. For mange av dem, er det fare for at ensomheten blir en belastning som de vanskelig kan døye, spesielt nå om sommeren. Denne verdensdagen kaller oss til å lytte til de eldres stemme, som sier: «Ikke forlat meg!» og til å svare: «Jeg forlater deg ikke!» La oss styrke forbundet mellom barnebarn og besteforeldre, mellom unge og eldre. La oss si nei til eldre menneskers ensomhet! Vår fremtid avhenger mye av hvor godt besteforeldre og barnebarn vil lære å leve sammen. La oss ikke glemme de eldre! Og en applaus til alle besteforeldre, til alle sammen!