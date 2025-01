Branden i Los Angeles - församlingskyrka förstörd och 65 katolska skolor stängda

Los Angeles ärkestift meddelar att alla präster är i säkerhet

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Corpus Christi Catholic Church i Los Angeles förort Pacific Palisades har förstörts av en av de bränder som härjar i Los Angeles i USA.

Skolor stängda

I ett meddelande på församlingens hemsida torsdagen den 9 januari skriver kyrkoherden monsignore Liam Kidney att prästerna är i säkerhet. Han ber för staden och dess brandkår och alla de drabbade.

Förutom skolan i Corpus Christi har 65 katolska skolor i hela regionen tvingats stänga på grund av skogsbränderna som sveper över södra Kalifornien. Chefen för ärkestiftets skolor, Paul Escala, har berättat för Los Angeles ärkestifts nyhetsportal Angelus att man av flera anledningar har valt att stänga skolorna - dels på grund av brand och överhängade fara för brand, dålig luftkvalitet, svårighet för personalen att ta sig till skolan samt närliggande strömavbrott.

Ärkebiskopens böner

”Fortsätt att be för alla som lider i skogsbränderna som sveper genom södra Kalifornien”, skriv Los Angeles ärkebiskop José H. Gomez på social media. ”Jag lider med våra grannar som har förlorat sina hem och försörjningsmöjligheter. Låt oss be för dem och låt oss be för våra brandmän och räddningspersonal. Må Gud hålla alla våra bröder och systrar säkra och få ett slut på dessa bränder.”