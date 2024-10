Ett ekumeniskt initiativ från Norge om sexualitet och könsidentitet

Mitt i den pågående synoden om synodalitet kommer ett konkret exempel från Norge, som visar nyttan av att vandra tillsammans mot ett gemensamt mål, vilket är det man talar om i Vatikanen i dessa dagar. Tisdagen den 15 oktober presenterades ett dokument om sexuell- och könsrelaterad ”mångfald”, framarbetat som ett ekumeniskt projekt och undertecknat av flera olika kristna samfund i Norge, under ledningen av Fellekristen.no.

Medan den stora synoden pågår i Rom har ett konkret synodalt initiativ ägt rum i Norge, som visar på nyttan av att vandra tillsammans mot ett gemensamt mål. Ett brett ekumeniskt samtal om den kontroversiell frågan om sexuell och könsrelaterad ”mångfald”, har utmynnat i ett gemensamt uttalande som är tänkt att fungera som en karta för kristna för att orientera sig i en svår terräng där starka känslor kommer till uttryck och där man möter sårbarhet, och ibland stor smärta.

”Sårbarhet och smärta kräver ett svar av respektfull mildhet; epistemologisk förvirring, å andra sidan, kräver klart tänkande och tydlig definition”, läser vi i presentationen av dokumentet.

I dokumentet försöker man balansera dessa två, medvetna om ett särskilt ansvar när det gäller samhällets barn. Trettio kristna organisationer och samfund står som medundertecknare - det katolska biskopsrådet sida vid sida med pingströrelsen. I en anda av parrhesia presenterades texten på tisdagen den 15 oktober, som ett konstruktivt bidrag till det offentliga samtalet. Texten till detta norska ekumeniska projekt, som man kan läsa nedan på svenska, finns även på engelska, norska, polska, spanska och tyska, att ladda ner på initiativets hemsida www.Felleskristen.no

En gemensam deklaration om köns- och sexualitetsmångfald

Baserat på vår tro på Bibeln som Guds ord, på erkännandet av biologiska realiteter och av respekt för barns mänskliga rättigheter bekräftar vi följande:

På grundval av bibeln

Gud är universums Skapare och Upprätthållare. Han har skapat människan till man och kvinna.

Alla människor är skapade till Guds avbild. Alla är djupt älskade av honom, har samma inneboende människovärde och är lika värdefulla.

Äktenskapet är en gudomlig institution som är inskriven i naturrätten. Äktenskapet förenar en man och en kvinna. Denna äktenskapets institution, som grundades av Gud och bekräftades av Kristus och apostlarna, har erkänts av den kristna kyrkan genom århundradena (jfr 1 Mosebok 1:26-28 och Matteus 19:4-6).

Äktenskapet mellan en man och en kvinna utgör den bibliska ramen för sexuella relationer och samliv. Andra former av sexuella relationer representerar en ”mångfald” som står i strid med Bibelns skapelseteologi och med Jesu etiska undervisning, även om dessa relationer präglas av långvarig trohet.

Jesu lära och exempel lär oss att varje människa är vår nästa och vår medmänniska. Hur djupt vi än må vara oense om trosfrågor och vår egen världsbild, om etik och moraliska koder, uppmanar vi alla att möta varandra med respekt, i en anda av vänskap.

På grundval av biologin

Det finns bara två biologiska kön: kvinna och man. Varje individs kön bestäms vid befruktningen.

Vårt kön bestäms huvudsakligen av könscellernas storlek och funktion. Kvinnor producerar stora könsceller (äggceller) medan män producerar små könsceller (spermier).

Utöver könscellernas avgörande betydelse finns specifikt kvinnliga eller manliga kromosomer (XX eller XY) invävda i nästan alla kroppens tusentals miljarder celler. Konstaterandet att det finns två biologiska kön, och inte mer, ogiltigförklaras inte av det faktum att vissa barn föds med kromosomavvikelser eller av det faktum att ett extremt litet antal barn (i Norge 10-15 per år) föds med otydligt definierade könsorgan.

Uppfattningen att kön är något subjektivt och att ”könsidentitet” kan väljas fritt på grundval av känslor, oberoende biologiskt kön, bygger på ideologi. Den har ingen biologisk eller vetenskaplig grund.

Det är ytterst problematiskt att lära barn och ungdomar att det finns ”pojkar, flickor och andra kön”, att det finns ett ”inre kön”, att de kan råka ha ”fötts i fel kropp” eller att kön är ”flytande”. Detta sätt att påverka dem på kan leda till förvirring, osäkerhet och destruktiva livsval för många barn och ungdomar.

Förhållandet mellan mamman pappan och barnet är biologiskt unikt. Den är gudomligt instiftad och utgör grunden för familjen och samhället.

Av respekt för barnet

Barn är en gåva från Gud, inte en vuxens rättighet.

Människan har sitt ursprung i ett ägg från en kvinna och en spermie från en man. Varken mamman eller pappan, eller deras släkt, är överflödig eller irrelevant i ett barns liv.

Det är en mänsklig rättighet för varje barn att, så långt det är möjligt, ”känna sina föräldrar och vårdas av dem” (FN:s Barnkonvention, artikel 7.1).

Att medvetet och avsiktligt beröva barn rätten att känna sin biologiska mamma eller pappa och övrig släkt - t.ex. genom assisterad befruktning eller surrogatmoderskap - strider mot Guds skapelseplan och mot barnens rättigheter.

Oavsett hur de blir till är alla barn lika värdefulla och lika älskade av Gud.

Barnets rättigheter och barnets bästa måste komma före vuxnas krav och önskemål - i det sekulära samhället och i kyrkan.

Värdegrund

Vi betraktar Bibeln som vår högsta auktoritet i frågor som berör tro, lära och liv. Som kristna kyrkor, församlingar och organisationer, och som individer, förbinder vi oss att följa de sanningar, värderingar och övertygelser som förmedlas i denna deklaration.

Vi vill möta alla människor med respekt, saklighet och vänlighet - ”tala sanning i kärlek” (Efesierbrevet 4:15). Men vi kommer inte att kompromissa om bibliska sanningar, inte ens om dessa sanningar skulle stå i konflikt med politiska påtryckningar eller samhällstrender.

Vi förkastar i alla sammanhang alla former av mobbning och utfrysning, manipulation och tvång, trakasserier och hat, sabotage och våld.

Vi anser att mycket av innehållet i den moderna könsideologin, ja själva begreppet ”köns- och sexualitetsmångfald”, inte bygger på medicinsk och naturvetenskaplig grund. Vi anser att den är oförenlig med vår tro, vårt tänkande och vår världsbild som kristna.

Vi står upp för ett demokratiskt, pluralistiskt och öppensinnat samhälle där det finns utrymme för olika trosuppfattningar som präglas av ömsesidig respekt. Yttrandefrihet och samvetsfrihet, liksom religionsfrihet, är för oss centrala och väsentliga värden.

Vi anser att offentliga myndigheter och statliga organ överskrider sitt uppdrag och sin makt genom att försöka pressa medborgare och organisationer att anpassa sig till en ”queerteori” om kön, sexualitet och äktenskap. Sådan aktivism från regeringens sida kränker religionsfriheten och samvetsfriheten, liksom föräldrarnas rättigheter.

Vi som undertecknat denna deklaration ansluter oss till den deklaration om äktenskap som publicerades 2016 av 36 norska kyrkor och samfund. Vi står enade med hundratals miljoner kristna i nästan alla samfund världen över.

Omkring 30 norska kyrkosamfund och gemenskaper är gemensamma utgivare av denna deklaration. Man hittar en lista över medutgivarna och lär sig mer om utarbetandet av innehållet i denna deklaration på projektets hemsida www.Felleskristen.no

I listan på undertecknandet hittar man den katolska kyrkans biskopsråd i Norge och en serie samfund och organisationer som: Normisjon. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Indremisjonsforbundet (IMF), Tro & Medier, Laget / NKSS, Ungdom i Oppdrag, Oase, Frimodig kirke, Operasjon Mobilisering (OM), GuttogJente.no, For Bibel og Bekjennelse (FBB), Kristent Ressurssenter, Stiftelsen MorFarBarn, Kvinner i Nettverk, JesusKvinner, Til Helhet, Nettverk for Menn, Lys over Land, Asia Link, Verdialliansen, Pinsebevegelsen, Norsk katolsk bisperåd, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Den nordisk-katolske kirke, Kristent Fellesskap / Kristent Nettverk och Foursquare Norge.