Fientligheten mot kristna ökar i Heliga Landet

Jerusalem-baserade interreligiösa Rossing Center har släppt sin årliga rapport om ”Attacker mot kristna i Israel och östra Jerusalem”, som avslöjar en oroande ökning av aggressioner och intolerans mot kyrkor och deras medlemmar från judiska extremister.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kristna i Heliga landet utsätts för allt fler angrepp och intolerans från radikala judar, enligt en ny rapport.

Enligt det Jerusalem-baserade Rossing Center for Education and Dialogue har det under 2023 skett en ”oroande ökning” av attacker mot kyrkor och deras medlemmar, inklusive spottloskor, fysiska trakasserier, skador på egendom och kyrkogårdar samt att gudstjänstfirande störts.

I årsrapporten om ”Attacker mot kristna i Israel och östra Jerusalem” efterlyses ökade polisingrepp, starkare fördömanden från myndigheterna och det judiska religiösa ledarskapet samt en lämplig bevakning av attackerna i mainstreammedia och på sociala medier.

Hana Bendcowsky från Rossing Centre förklarar granskningen för den katolska stiftelsen Aid to the Church in Need (ACN), som har stöttat den interreligiösa fredsorganisationen med olika projekt.

”Smash” och ”squeeze”

Hon förklarar att de rapporterade incidenterna kan delas in i två kategorier som beskrivs med begreppen ”smash” och ”squeeze”.

”Smash” beskriver incidenter där våld eller aggressioner är en del, inklusive vandalism och skändning av kristna platser, som det som hände i Flagellationskyrkan i Jerusalem där en staty av Jesus krossades med en hammare den 2 februari 2023. Den här typen av attacker utförs oftast av en liten minoritet av unga ultraortodoxa judiska män med hårdföra nationalistiska åsikter. Bendcowsky förklarade dock att majoriteten av de ultraortodoxa judarna inte skulle gå så långt som att gå in i en kyrka och slå sönder en staty av Jesus.

Spottloskor

De s.k. ”spottincidenterna” omfattar präster och kristna gudsvigda män och kvinnor som man spottade på, förolämpar eller kräver att de ska ta av sig sina kors. En film från en av dessa incidenter, mot abbot Nikodemus Schnabel från benediktinklostret Dormition Abbey i östra Jerusalem, blev viral tidigare i år.

Bendcowsky förklarade att till skillnad från de fysiskt våldsamma incidenterna utförs denna form av trakasserier av ”medlemmar av det ultraortodoxa samfundet, män och kvinnor, unga och gamla och får det kristna samfundet att känna sig obekväma och oönskade i Israel där de är medborgare.

2023 registrerades 30 fall av spottloskor, men enligt Bendcowsky representerar de förmodligen bara toppen av isberget. I rapporten konstateras att serien av spottincidenter och verbala trakasserier riktade mot utländska pilgrimer markerar en ytterligare utveckling i samband med de växande fientligheterna mot kristna.

Även om ultraortodoxa judars spottande alltid har varit ett problem, menade Bendcowsky att det nu är mer uppenbart eftersom incidenterna nu registreras och publiceras på sociala medier.

Abbot Schnabel berättade att just att spotta har blivit en daglig företeelse för honom: ”Det finns naturligtvis många judar som är helt underbara människor, som stöder oss och är mycket glada över att vi finns här, men den sorgliga sanningen är att fenomenet inte är ovanligt”, sa han och påminde om att Dormition-klostret också har utsatts för mordbränder, hatgraffiti och krossade fönster. Han bekräftade att dessa incidenter ökar.

Vikten att rabbiner ingriper

Bendcowsky betonade vikten av att polisen ingriper i tid när incidenterna inträffar och noterade att polisens närvaro visade sig vara effektiv när det gällde att få ett slut på att karmelitklostret Stella Maris i Haifa blockerades av anhängare till den kontroversielle rabbinen Eliezer Berland. Grupper av män samlades för att be högljutt vid klostrets portar, men två månaders polisnärvaro på platsen satte stopp för problemet.

Samtidigt som hon berömde poliserna för deras ingripande sa hon att mer kunde göras, och hon uppmuntrade också kyrkan att omedelbart rapportera fallen till polismyndigheterna.

I Rossing Centres rapport konstateras att rabbiner har uttalat sig mot angrepp på kristna. Efter spottattacker mot pilgrimer i oktober 2023 betonade den sefardiska överrabbinen Yitzhak Yosef att sådana handlingar inte hör hemma i judendomen och den askenasiska överrabbinen David Lau betonade att det strider mot judisk lag att spotta på kristna.

Enligt Bendcowsky är ett officiellt uttalande från rabbinerna ”mycket viktigt och kan betyda mycket för kyrkorna”.

Kardinal Pizzaballa: ”Inte ignorera vad som händer”

Den latinske patriarken av Jerusalem, kardinal Pierbattista Pizzaballa, berömde Rossing Center för att ha dokumenterat fallen. ”Vi måste veta vad som händer: antalet attacker, av vem, för att kunna informera myndigheterna. Även om de inte gör något kan de inte säga att det inte händer”, sa han.

Rossing-centret

Rossing Center grundades 2006 och är en ledande organisation inom interreligiös utbildning och möten, med en mångsidig israelisk-palestinsk personal bestående av judar, kristna och muslimer. Dess uppdrag är att bygga upp israelers och palestiniers önskan och kapacitet att skapa verkligt gemensamma samhällen för alla grupper genom att lära ut färdigheter och värderingar om inkludering inom det israeliska utbildningssystemet, samt att engagera judar och araber i blandade utrymmen.