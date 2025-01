Pave Frans: At gå gennem den hellige port er ikke en ”magisk handling”, men et tegn på et fornyet liv.

Pave Frans takker lederne og personalet fra Vatikanets sikkerhedstjeneste for det arbejde, de har udført ”rettidigt og modigt” til beskyttelse af Den hellige Stol og pilgrimmene.

Alessandro De Carolis – Vatikanstaten Oversættelse: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Diskrete, men årvågne. For ” mennesket er såret af synden. Derfor er offentlige sikkerhedsstyrker, der tjener hele samfundets vel og har redskaber, der er egnede til at konfrontere og standse dem, som planlægger at udføre forbrydelser, nødvendige”. Det er en af de betragtninger, hvor paven taknemmeligt anerkender værdien af det daglige arbejde, der udføres af lederne og personalet i Vatikanets sikkerhedstjeneste. De ansatte blev som ved hvert nyt års begyndelse modtaget i audiens af paven den 23. januar.

Det drejer sig om en opgave – jeres opgave – der altid er krævende – det ved jeg jo -. Det er en opgave, der gør det nødvendigt at være på pletten og udvise mod og som de fleste gange løses i diskretion, uden at det bemærkes. Men det er en opgave, der forudsætter evne til at sætte sig selv til side, omhu i hver detalje, tålmodighed og offervilje. Sikkerhed er faktisk et usynligt gode, hvis vigtighed vi først opdager, når den af en eller anden grund svigter. Den er et gode, som man bygger op i den vedvarende og intelligente indsats i overvågningen nat og dag hver eneste dag hele året.

Det hellige år – en måde at lade sig finde af Gud på

I en indledende kommentar, hvor han takkede sine gæster, havde Frans talt om jubelåret og inviteret til at ”benytte sig af Den hellige Port, der blev åbnet julenat” i Peterskirken og de hellige porte, der er blevet åbnet i andre pavelige basilikaer i Rom. En invitation, der blev ledsaget af en præcisering rettet mod alle, både kristne og dem der ikke tror.

At gå gennem Den hellige Port er ikke en magisk handling, nej, den er et symbol, et kristent symbol. Jesus siger selv: ”Jeg er døren” – et tegn der udtrykker længslen efter at begynde igen, og dette ligger der noget smukt og vist i – at begynde igen, hver dag at begynde igen. Altid gå et skridt fremad. Længslen efter at forny sig og lade sig finde af Gud. Og den der eventuelt skulle erkende, at han ikke har troens gave, bør alligevel benytte sig af dette jubelår til at tage et skridt fremad.

En takkegestus

Audiensen blev afsluttet med en ny tak fra pave Frans og en bøn for sikkerhedstjenestens kvinder og mænd og for deres familier.

Når mine sekretærer kommer til jer om søndagen med chokolade eller noget lignende, så er det en symbolsk gestus, men en gestus, der udtrykker min nærhed til jer.