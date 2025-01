Mere end en halv million mennesker er gået gennem den hellige port i Peterskirken

Dikasteriet for evangelisering har offentliggjort en statistik for de første to ugers tilstrømning til Peterskirken. Monsignor Fisichella: det er en meget betydningsfuld begyndelse. Vi arbejder i tæt kontakt med de italienske myndigheder for at kunne garantere for sikkerheden.

Vatican News Oversættelse: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Et stort trækors i begyndelsen af processionen og bagved går der små eller store grupper i bøn. Først går de gennem den ”korridor”, der er indrettet til det langs Via della Conciliazione og så gennem en lignende, der er indrettet på Peterspladsen. Begge ledes af unge frivillige med grøn vest. De er opstillede på den vej, der går hen mod den hellige port. En scene der lige fra åbningen af jubelåret og endnu mere i disse første dage af 2025 er begyndt at blive en vane med antal, der viser at blot to uger efter jubelårets begyndelse er der allerede mere end en halv million pilgrimme, som er gået gennem den hellige port i Vatikanbasilikaen.

Fisichella: en meget betydningsfuld begyndelse

Statistikken, der for at være helt præcis omfatter 545.532 personer, blev offentliggjort den 7. januar ved en pressemeddelelse fra dikasteriet for evangelisering. ” Det drejer sig om en meget betydningsfuld begyndelse med stor tilstrømning af folk”, er kommentaren fra ærkebiskop Rino Fisichella, der er øverste ansvarlige for organiseringen af jubelåret. “De grupper, der flokkes i Via della Conciliazione, understreger prælaten, kommer med et vigtigt vidnesbyrd, og dette er også et tegn på den stærke følelse af sikkerhed og beskyttelse, som pilgrimmene erfarer i Rom og i nærheden af de fire pavelige basilikaer”.

Sikkerhed og styring af tilstrømningen

Meddelelsen fra organisatorerne af jubelåret vidner om ”tæt samarbejde mellem Den hellige Stol og dikasteriet og ordensmagten både på Vatikanets og Italiens side ” og fortæller om den forudsete ”konstante tilstrømning af pilgrimme”. De første ”vanskeligheder med at styre tilstrømningen”, bemærker monsignor Fisichella, skal ”vurderes med tiden, men dikasteriet arbejder hele tiden på at give pilgrimmene sikkerhed for en modtagelse og en erfaring, der er på højde med det, de forventer”.

Forhåndsreservation

De ”tusinder af mennesker der fyldte de fire pavelige basilikaer” i de seneste dage til åbningen af de hellige porte og ”tit også fyldte pladserne foran”, viser tendensen til det, som vil ske i de nærmeste måneder med en kalender, der er pakket med jubelårsbegivenheder. Netop med henblik på de ”lange rækker af troende ”, som man forudser, understreger meddelelsen, at det er nødvendigt at ”forhåndsreservere” på iubilaeum2025.va. De første mærkedage vil være markeringen af jubelåret for kommunikationens verden fra den 24. til den 26. januar, hvor der vil komme ”tusinder af journalister, eksperter og kommunikationsarbejdere fra hele verden”.