Kardinal Pizzaballa: Nu skal hjælpen til Gaza prioriteres

Kardinal Pizzaballa under et besøg i december i Gaza. (AFP or licensors)

Den latinske patriark af Jerusalem kommenterer våbenhvilen mellem Israel og Hamas: vigtigt i dette øjeblik er at komme videre og begynde at tage styringen i denne meget svære humanitære situation

Roberto Paglialonga – Vatikanstaten Oversættelse – Lisbeth Rütz, Vatikanstaten

Vi er lykkelige alle sammen. Folk i Gaza er stadig vantro”. Kardinal Perbattista Pizzaballa, latinsk patriark af Jerusalem, er rørt, da Vatikanets medier får forbindelse med ham. ”I dette øjeblik – understreger patriarken – var denne vending absolut nødvendig. Nu er det vigtigt at skride til handling over for de mest presserende behov - mad, sanitære forhold og undervisning. Vi ved selvfølgelig godt, at vejen til fred vil være længere”.

Deres eminence, hvordan kan vi vurdere fredsaftalen her få timer efter den er blevet annonceret? Og hvilke håb er der efter våbenhvilen om, at man når frem til fred?

Vi må først og fremmest sige, at vi alle er meget tilfredse. Folk er lykkelige; for krigen har virkelig grebet ødelæggende ind i alles liv. Vi ved, at situationen endnu er meget skrøbelig, der er stadig nogle spændinger; men dette er under alle omstændigheder en nødvendig forandring, vi alle havde brug for. Håbet er, at dette er det første skridt og at der åbner sig en kontekst, der vil føre til nye perspektiver og løse konflikten gennem forhandlinger. Desværre kræver det længere tid at finde den sande fred - slutningen på krigen er ikke slutningen på konflikten.

Hvordan i alverden er man netop nu kommet til en våbenhvile? Det spørgsmål, alle frygtsomt stiller sig nu, er om den vil holde.

Våbenhvilen bør holde, og man bør gøre alt for, at den holder. Der er også dem, der går mod strømmen, det ved vi jo godt; men det er nødvendigt ikke at give dem plads. Aftalen er den samme som for måneder siden. Jeg tror den er blevet opnået nu, fordi nu er de menneskelige og internationale politiske forudsætninger for den modnede. Men det der i dette øjeblik er vigtigt er at komme videre øjeblikkeligt og især at tage sig af den yderst alvorlige situation i Gaza.

Hvad er i dette øjeblik de vigtigste ting for befolkningen i gazastriben og for vores kristne samfund, der er til stede der?

Set ud fra et humanitært synspunkt burde det nu være nemmere at gå i gang med det, der er nødvendigt for befolkningens liv. Den er jo 100% afhængig af hjælp udefra. Men det er også nødvendigt at gå i gang med to andre presserende behov for befolkningen ud over behovet for fødevarer, nemlig skole og sundhed. Og det vil naturligvis også gælde for vores lille kristne samfund. Jeg er sikker på, at med hjælp fra de mange internationale organisationer vil man kunne skabe den nødvendige koordinering for at begynde med at løse det humanitære problem, der vil kræve meget tid.

Har De allerede hørt fra folk i Den hellige Families sogn? Hvordan lever de lige nu, og hvilken rolle vil de have i denne fase?

Ja, vi hører fra hinanden konstant. Folk i vores samfund i Gaza er naturligvis ovenud tilfredse, de tror ikke rigtig på det endnu! Men ideen om at der skal være våbenhvile og at man skal komme videre giver en følelse af befrielse i dette øjeblik. Den hellige Families Sogn vil være yderst engageret i denne fase, og sammen med de andre organisationer vil man forsøge så godt man kan at koordinere arbejdet, så man kan nå ud til flest mulige personer. Det er grundlæggende vigtigt at hjælpe og støtte alle, især den verden der har med barndom og med børn at gøre.