Godt med våbenhvile, men konflikten skal løses ved roden, siger biskopperne i det hellige land

”En pressemeddelelse fastslår, at almindelige katolikker i Mellemøsten modtager meddelelsen om våbenhvile i Gazastriben ”velvilligt”, og man appellerer til det internationale samfund: lad det blive muligt at ”skelne en klar og retfærdig politisk vision for tiden efter krigen”. En autentisk og vedvarende” fred kan kun nås ved at konfrontere ”de oprindelige årsager” til krigen.

Vatican News Oversættelse: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

“Ro og lettelse” umiddelbart efter et helvede, der har varet 467 dage og har kostet mere end 46.000 døde. Og håbet om at ”denne våbenhvile på en vigtig måde kan komme til at markere afslutningen på volden”. Men også bevidstheden om at ”afslutningen på krigen ikke betyder afslutningen på konflikten” og at afslutningen aldrig vil blive virkelighed uden at ”gå til rødderne i konfliktens oprindelse på seriøs og troværdig vis. De katolske biskopper fra Det hellige Land udtrykker i en fælleserklæring den ”velvillighed”, som de har modtaget nyheden om våbenhvilen med. Den sigter mod ”at gøre en ende på fjendtlighederne” og også på ”frigivelsen af de israelske gidsler og befrielsen af de palæstinensiske fanger”.

En ny vilje til fred

Alligevel - siger de klart og tydeligt- kan ”en autentisk og vedvarende fred kun opnås gennem en retfærdig løsning, der konfronterer de oprindelige årsager til denne langvarige konflikt”. For biskopperne fra Det hellige Land drejer det sig om at starte ”en lang proces”, hvor der skal vises vilje til ”gensidig anerkendelse af hinandens lidelser” og til at fremme ”en opdragelse der sigter mod tillid til og overvindelse af frygten for den anden og retfærdiggørelse af vold som politisk instrument”.

Bygge livet op igen

Det ønske, som ledsager våbenhvilen er, at den kan være ”det første skridt på en vandring, der fremmer helbredelse og enhed blandt alle dem, der bor i Det hellige Land”, og at den må blive til trøst og hjælpe befolkningen i Gazastriben med at ”bygge deres eget liv op igen og se på fremtiden med håb”. Biskopperne venter ”utålmodigt” på, at pilgrimmene vender tilbage til de hellige steder, der er tænkt som ”steder for bøn og fred” og at de - ”trods den smerte de har lidt”- ser på fremtiden ”med et håb der varer ved”. Det håb som er nøgleordet for jubilæet og - tilføjer prælaterne - “et tegn som minder os om Guds trofasthed midt i alt dette”.

En “klar og retfærdig” politisk vision

Erklæringen slutter med en appel til de politiske ledere og det internationale samfund om, at der til tiden efter krigen ”udvikles en klar og retfærdig politisk vision”, fordi en fremtid, der bygger på ”værdighed, sikkerhed og frihed for alle folk er en forudsætning for en sand og vedvarende fred”.