Flere og flere kvinder på topposter i Vatikanet

Kvinderne bliver mere og mere synlige som ledere i Vatikanet. Sådan ønsker paven det.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Nuværende generalsekretær for Vatikanstatens statssekretariat, sr. Raffaella Petrini, bliver til marts daglig leder af Vatikanstatens statsforvaltning, guvernatoratet. Det betyder, at hun skal administrere den daglige drift af Vatikanstaten. Hun efterfølger kardinal Fernando Vérgez Alzaga (79), der går af p. g. a. alder. Det har pave Frans meddelt i et interview i det italienske TV-talkshow Che tempo che fa (hvordan tiderne er), hvor han præsenterede sin nye selvbiografi Spera (Håb), som er produceret i samarbejde med journalisten Carlo Musso. Det sker kort tid efter, at sr. Simona Brambilla, tidligere generalsuperior for den italienske missionskongregation Missionari della Consolata (Marias Missionærer) blev udnævnt til præfekt for dikasteriet for gudviet liv. Siden oktober 2023 havde hun været næstkommanderende i samme dikasterium. Udnævnelsen betyder, at sr. Brambilla får jurisdiktion over flere hundredtusinde ordensfolk – både mandlige og kvindelige.

Den indtil januar højeststående kvinde i Vatikanet var Nathalie Becquart – en fransk ordenssøster fra Xavieres-kongregationen, udnævnt til undersekretær for bispesynoden i 2021. Pave Frans åbnede i 2022 med den apostoliske konstitution Prædicate Evangelium om kuriereformen mulighed for, at også lægfolk ville kunne lede et dikasterium. Dette var tidligere forbeholdt kardinaler og ærkebiskopper.

Omkring 20 kvinder er indtil nu blevet udnævnt til betydningsfulde poster i Vatikanet fra poster inden for styringen af kirkestatens finanser til poster i statssekretariatet, Vatikanmuseerne og Vatikanbiblioteket, skriver en engelsksprogede udgave af det franske katolske dagblad La Croix. La Croix citerer paven for i sin nye biografi at udtrykke vigtigheden af at give plads til kvinder inden for Kirkens styrende organer. Alle arbejdsopgaver, der hører ind under det almindelige præstedømme, kan derfor også varetages af kvinder.

Andre eksempler på kvinder, der er nået til tops i Vatikanet, er sr. Raffaella Petrini (56), sr. Yvonne Reungoat (80) og Maria Lia Zervino (70), der i 2022 blev de første kvindelige medlemmer af dikasteriet for biskopper.

Udover sr. Nathalie Becquart blev økonomen, sr. Aesssandra Smerilli (50) i 2021, som den første kvinde udnævnt til undersekretær i dikasteriet for integreret menneskelig udvikling i Vatikanets kurie.

Voksende antal kvindelige ansatte

I 2023 arbejdede 1.165 kvindelige ansatte i Vatikanet, fortæller Vatican News. Da pave Frans trådte til i 2013, var der 846 kvindelige ansatte i Vatikanet. Tallene dækker over ansatte ved Den hellige Stol og Vatikanstaten. Stigningen af kvindelige ansatte er størst inden for den romerske kurie, hvor andelen af ansatte kvinder fra 2013 til 2023 steg fra 19,3 til 26,1 procent. Det betyder, at mere end én ud af fire ansatte er kvinde.

Ansættelsen af kvinder i høje kurieembeder begyndte med pave Paul VI. Den australske kvinde Rosemarie Goldie arbejdede under hans pontifikat fra 1967 til 1976 som en af to vicesekretærer ved det pavelige råd for lægfolk. Først i 2004 udnævnte pave Johannes Paul II sr. Enrica Rosanna som næste undersekretær ved ordenskongregationen.