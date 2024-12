Præsident Macron takker alle, som har arbejdet med på genopbygningen af Notre Dame.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Frankrigs præsident Emmanuel Macron lovede straks efter Notre Dames brand den 16. april 2019 at genopbygge katedralen ”endnu smukkere end før” i løbet af fem år. Løftet blev holdt. Fredag den 29. november besøgte han for syvende gang efter branden i 2019 Notre Dame. Omkring 1.300 af de ca. 2.000 mennesker, der har arbejdet på byggepladsen siden branden, var til stede ved ceremonien i flg. TV-kanalen france.info. Præsidenten var kommet for at udtrykke sin tak til alle, der har medvirket til fem års restaureringsarbejde.

Præsident Macrons tale fredag

"Der er 2 000 kvinder og mænd, som har tilbragt dage og nætter på denne byggeplads: I har gjort denne svære opgave til virkelighed”, sagde Macron ved sin tale i katedralen.

"I har alle haft en rolle, lagt en sten, udfyldt en opgave. Uden det ville det hele have været umuligt”.

"Ved at gøre denne byggeplads til et billede på nationens liv har I demonstreret, at hver kvinde og mand er nødvendig”. ”Enhver af jer er led i denne kæde, der har eksisteret i århundreder på denne kollektive byggeplads”. "Notre Dames brand var et nationalt sår, og I har været lægemidlet mod det ved jeres vilje, arbejde og engagement” sagde præsidenten til de tilstedeværende håndværkere, arkitekter og kunstnere.

Præsidenten udtalte, at Frankrig føler en enorm stolthed over dette restaureringsprojekt, som mange havde anset for umuligt. Han udtrykte håbet om, at den ”broderskabets ånd”, der havde været på byggepladsen, ville leve videre.

En bevæget Emmanuel Macron mindedes general Jean-Louis Georgelin, der fra 2019 indtil sin død som 74- årig i 2023 stod i spidsen for ledelsen af byggepladsen. "Jeg ville gerne dedikere dette øjeblik til ham, for han burde have været her sammen med jer. Jeg tror, han ville have været stolt og lykkelig”, sagde Macron. ”Med sin stentorrøst ville han - som det var hans sædvane - have hilst på hver og en af jer med både for- og efternavn”.

Den 7. december vil præsident Macron igen holde en tale – denne gang uden for kirken i anledning af, at den igen tages i brug. Talen holdes udenfor for at understrege princippet om laicite´- d.v.s. at præsidenten holder talen på vegne af den franske stat. Derefter følger en religiøs ceremoni, der markerer, at Notre Dame overgives til Den katolske Kirke. Den første messe med indvielse af altret vil finde sted den 8. december på festen for den uplettede undfangelse. Her vil Macron være til stede sammen med adskillige statsoverhoveder. Paven kommer dog ikke.