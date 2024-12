Det handler om ”konstruktivt medborgerskab”

Paven nævnte ikke migrantspørgsmålet under sit besøg på Korsika.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

”Selv om det nok blev italesat bag kulisserne under forberedelsen af turen, handlede ingen af pavens udtalelser om det delikate spørgsmål om migration i Middelhavsområdet. Emnet blev simpelthen undgået, mens pave Frans ellers aldrig tøver med at tage fat på spørgsmålet om forsvaret af migranter. Det var snarere sekularismen med det helliges rolle og plads i det offentlige liv, der var i centrum for hans udtalelser”.

Det skriver det franske dagblad Le Figaro mandag i en kommentar til pavens lynvisit på Korsika søndag den 15. december.

Paven lagde derimod meget vægt på det franske begreb laicite´ - dvs. princippet om fuld adskillelse mellem kirke og stat, som er indskrevet i den franske forfatning. Han betegnede ethvert forsøg på at henvise troen til den enkeltes lønkammer uden engagement i samfundet som ”heretisk”. I stedet pegede han på ”konstruktivt medborgerskab” som vigtigt. Han fremhævede det som helt essentielt, at ”de troende kan finde sig selv på samme vej som læginstitutionerne, de civile og de politiske, for sammen at arbejde for integreret menneskelig vækst” og pegede på ”en åben, frimodig og frugtbar” dialog mellem Kirken og alle andre kræfter i samfundet.

Folkefromheden må ikke reduceres til et rent folkloristisk fænomen, hvor der kun lægges vægt på det ydre. Den må heller ikke instrumentaliseres eller bruges ekskluderende. Dens formål er alene at føre til Kristus, påpegede paven.

Folkelige fromhedsudtryk er velbevarede på Korsika. I følge dagbladet Le Figaro er omkring 3.000 korsikanske katolikker engagerede i omkring 100 såkaldte confrèries, frivillige sammenslutninger af lægfolk, der arrangerer religiøse processioner og engagerer sig i forskellige former for socialt arbejde inden for Kirken.

Det sekulariserede Frankrig

Kun omkring en fjerdedel af Frankrigs befolkning identificerer sig i dag som katolikker. Det er en tilbagegang på mere end 20 % i løbet af bare 10 år, skriver det amerikanske, katolske magasin National Catholic Reporter i en kommentar til pavebesøget på Korsika. Men i modsætning til resten af Frankrig ser omkring 90% af korsikanerne sig selv som katolikker, og procentdelen af dem, der lader sig voksendøbe, er stigende, skriver magasinet.

Paven var på Korsika for at deltage i afslutningen på et møde mellem videnskabsfolk og katolske biskopper om folkefromhed. Han betonede, hvordan den folkelige fromhedskultur også kan hjælpe de ikke-troende i dag til at ”møde idealer og værdier, som de finder kan være nyttige for deres egne liv og for samfundet”.

Folkefromhed centralt begreb for pave Frans

Det er ikke tilfældigt, at pave Frans har prioriteret mødet på Korsika højt. Det er konklusionen på dækningen af pavebesøget i National Catholic Reporter, der skriver, at pave Frans også før valget til pave i 2013 var meget interesseret i folkefromhed. Emilce Cuda, argentinsk teolog og sekretær for Vatikanets pavelige kommission for Latinamerika, udtaler til magasinet, at pave Frans i sin første ekshortation Evangelii gaudium (Evangeliets Glæde), fremhævede dette aspekt af Kirkens liv.

"Det er en “demokratisering” af mystik. Den er ikke blot for de store helgener, men findes også på det folkelige niveau”, siger hun.