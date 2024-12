Amerikanerne har givet mest

Genopbygningen af Notre Dame efter katastrofebranden den 15. april 2019 blev mulig takket være store og små donorer fra hele verden. Amerikanerne er de udlændinge, der har givet de største bidrag.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Amerikanerne er den største gruppe besøgende i Notre Dame og er også den udenlandske gruppe, der har givet mest til genopbygningen. Det fastslår Alexis Buisson i La Croix International. Mange amerikanere kender Disneys filmatisering af Klokkeren fra Notre Dame (1996), der senere blev en musical. Michel Picaud, præsident for Friends of Notre Dame de Paris, fortæller, at allerede dagen efter ildebranden havde organisationen skaffet 2 millioner $ til genopbygningen. I dag er man oppe på 57 millioner. Organisationen har siden grundlæggelsen i 2017 arbejdet med fundraising i USA for katedralen. Ærkebispedømmet New York har støttet, men ellers er det mest privatpersoner, som har støttet. ”Nogle forbinder Notre Dame med historiske begivenheder, for eksempel befrielsen af Paris. Andre opdagede den under en tur til Frankrig. Den har en unik status blandt de europæiske katedraler og monumenter”, siger Picaud.

Organisationen French Heritage Society, hvis formål det er at skaffe amerikansk støtte til restaurering af historiske monumenter i Frankrig, har rejst 2,6 millioner $ til genopbygningen, udtaler organisationens leder, Jennifer Herlein til La Croix. Heraf har familien Lauder, ejere af Estée Lauder, givet det største bidrag på 2 millioner $ i flg. bladet.

60 % af resten af donationerne var på beløb mindre end 50 $. Der følger mange historier med gaverne. Fra et par der blev gift i Paris i 1994 kom 1.994 $. En familie returnerede en gargouille, deres bedstefar havde vundet i et slag poker efter Den anden Verdenskrig.

Indtil i dag er der indsamlet omkring 846 millioner euro. Det drejer sig overvejende om små enkeltbeløb, hvor mange har givet anonymt, skriver den tyske ugeavis Die Zeit.

Præsident Trump kommer

USA´s kommende præsident, Donald Trump, vil være til stede den 7. december sammen med omkring 50 andre statsoverhoveder. Det vil være hans første udenlandsrejse siden han blev valgt til præsident den 5. november. Deltagerlisten er endnu ikke offentliggjort; men det vides dog, at paven ikke deltager. Den 15. december vil han deltage i et møde på Korsika om folkefromhed i landene omkring Middelhavet.