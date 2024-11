Verdens fattige venter

Stadig intet resultat fra Baku

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Repræsentanter for næsten 200 lande har fra den 11. – 22. november været samlede i Baku til COP 29 – FN´s klimatopmøde. 65.000 – heraf mindst 1.800 lobbyister for fossile brændstoffer – har i flg. Vatican News været til stede på konferencen i Baku.

Langt de fleste deltagere er taget hjem; men der er ingen aftale endnu. Sent fredag aften fremlagde det aserbajdsjanske formandskab et forslag til en aftale, der skal kompensere u-landene for de skader, de allerede har lidt på grund af klimaændringer, og hjælpe dem med omstilling samt udgifter til klimaflygtninge. Rapporten Raising ambition and accelerating elivery of climate finance fra London School of Economics offentliggjort den 14. november har undersøgt omkostningerne ved en omstilling og fastslår, at der er behov for 1 – 1,3 billioner dollars om året. Der er dog slet ikke enighed endnu om, hvor meget i-landene skal betale fordelt mellem regeringerne og det private erhvervsliv. Der er også uenighed om status for lande som Kina, Saudiarabien og Sydkorea. Skal de forstås som i-lande, og hvad betyder det for deres bidrag? Over 300 NGO´er har i et budskab til verdens udviklingslande opfordret dem til at sige nej til forslaget. Ingen løsning er bedre end en dårlig løsning, er begrundelsen ifølge Ritzau. ”Dem med magten er igen ved at skrive under på en dødsdom for de mange mennesker, som har eller vil få deres liv ødelagt af klimaforandringerne”, skriver miljøaktivisten Greta Thunberg på X.

Mange katolske miljøbevægelser og NGOer har deltaget i topmødet, ligesom pave Frans har sendt et budskab baseret på katolsk sociallære.

Pave Frans: slet de fattige landes gæld

Vatikanets statssekretær Pietro Parolin, læste på vegne af pave Frans pavens budskab op på topmødet i Baku: de rige nationer bør anerkende, der er taget mange forkerte beslutninger og de bør slette de fattigste landes gæld, fordi de alligevel ikke vil være i stand til at betale den tilbage.

Nej til både individuel og gruppeegoisme siger paven, der kalder eftergivelse af gæld ”mere et spørgsmål om retfærdighed end generøsitet”. Paven opfordrer til at opbygge et nyt, kreativt, internationalt økonomisk system. Dette system skal vise, at der ”eksisterer et internationalt samfund, som er parat til at sætte sig ud over særinteresser og sætte menneskehedens fælles vel og vores fælles jord i centrum – den jord som Gud har betroet til vores omsorg og ansvarsfølelse”.