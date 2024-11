«Sulten er en skandale»

Pave Frans har sendt klart signal til G-20 topmødet i Rio de Janeiro. Han foreslår en ny fond til bekæmpelse af sult og finansieret med penge, der ellers skulle have været brugt til våben. Paven påpeger, at krigene presser de nationale økonomier og opfordrer til at finde ”nye veje” til ”varig fred” i konfliktområder.

Salvatore Cernuzio - Vatikanstaten Oversat og redigeret af Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Sulten er kriminel; mad er en umistelig rettighed. Mens vi fortsætter med vores semantiske eller ideologiske diskussioner, lader vi vores brødre og søstre dø af sult.

Det sagde paven i et budskab henvendt til G20 topmødet, der blev afviklet den 18. – 19. november i Rio de Janeiro med deltagelse af lederne af verdens 20 største økonomier. Statssekretær Piero Parolin læste pavens budskab op på mødet. Paven opfordrer i sit budskab til ”beslutsom og omgående” handling mod sult.

En skandale at mad smides ud

I dokumentet peger pave Frans på uretfærdige strukturer og ødelæggelse af miljøet som noget, der producerer død og ødelæggelse. Han kritiserer især, at der bruges enorme summer på produktion af våben og beder om omgående handling fra verdenslederne.

Det er mit oprigtige håb, at diskussionerne og resultaterne ved denne begivenhed vil bidrage til fremskridt i en bedre verden og til en blomstrende fremtid for kommende generationer.

Med et citat fra Fratelli Tutti opfordrer paven til at arbejde for afskaffelse af sult. “Når økonomisk spekulation manipulerer med prisen på fødevarer og behandler dem som en hvilken som helst anden vare, så lider millioner af mennesker af sult og dør af den”. Paven kaldte det ”en virkelig skandale”, at tonsvis af fødevarer smides ud hver eneste dag.

Krige presser landenes økonomi

Pave Frans peger især på krige som et kæmpeproblem: “ de er ikke bare ansvarlige for et stort antal døde, massefordrivelser og miljøødelæggelse; men de bidrager også med at øge hungersnød og fattigdom, det være sig direkte i de ramte områder som indirekte i lande, der befinder sig hundreder eller tusinder af kilometer fra konfliktzonerne, i særdeleshed gennem brud på forsyningskæderne” Paven peger i sit budskab også på det enorme pres, nationale økonomier er udsat for som følge af krig.

Tre milliarder har ingen mad, 2 milliarder er overvægtige

Paven peger også på det paradoks, at 3 milliarder ”ikke har adgang til nærende kost”, mens næsten 2 milliarder ”er overvægtige på grund af forkert ernæring og et stillesiddende liv”. Paven påpeger behovet for et aktivt engagement på alle niveauer i en forandring af de forhold, verdens fødevarer produceres under.

”Den tavse accept af hungersnød som en del af det menneskelige samfund er en skandaløs uretfærdighed og en alvorlig krænkelse”, bemærker paven. Men sult er ifølge paven ikke kun et spørgsmål om mangel på mad. Det er en ”konsekvens af mere omfattende former for social og økonomisk uretfærdighed”, siger paven og peger på forbindelsen mellem sult og fattigdom. Han udtrykker ønsket om en langsigtet indsats for en effektiv bekæmpelse af sult.

Nej til ideologisk kolonisering

Paven siger nej til en ”ideologisk kolonisering”, hvor rigdommen i folkenes kulturelle traditioner ignoreres. Udviklingen må ikke blot være dikteret af personlig interesser eller ønske om profit”.

Paven forsikrede om, at Den katolske Kirke vil bidrage til det fælles bedste ved at udnytte den erfaring, katolske institutioner i hele verden kan stille til rådighed.