Peterskirken bliver digital og åbner sig for verden

En digital tvilling er skabt i et samarbejde mellem Microsoft og Peterskirken.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

”Ved hjælp af den digitale teknologi i dag at lave en afkodning af den forbindelse mellem historie, kunst og spiritualitet, som gør basilikaen til noget enestående for det moderne menneske”. Sådan præsenterede kardinal Mauro Gambetti, ærkepræst ved Peterskirken og præsident for ”fabbrica di San Pietro” – den institution, der står for den daglige drift af basilikaen – projektet AI-Enhanced Experience ved en pressekonference i Vatikanet den 11. november. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Microsoft og de ansvarlige for Peterskirkens daglige drift, skriver Fabio Colagrande i en artikel på Vatican News.

Ved brug af droner, kameraer og laser er der blevet taget 400.000 billeder i høj opløsning. Billederne er derefter brugt til at skabe en tredimensionel, ultrapræcis model af kirken. AI fra Microsoft har bearbejdet data fra det franske firma Iconem, der er specialiseret i tredimensionel digitalisering af verdenskulturarven, og derved er der med millimeters nøjagtighed konstrueret en model af basilikaen.

For pilgrimme og til hjælp for fagfolk

Formålet med projektet er at gøre Peterskirken tilgængelig for alle pilgrimme – også dem der af forskellige grunde ikke kan rejse til Rom for at deltage i jubelåret. Præcisionen og detaljerigdommen i modellen er helt uden fortilfælde, skriver Colagrande.

Den nye model er en del af projekt ”digital mission”. Formålet er at bruge den allernyeste teknologi i missionens tjeneste. ”Det vil være muligt at genopdage kirkens historie og dens rolle som referencepunkt for den kristne verden udover at den er et kostbart smykkeskrin af kunst og kultur for hele menneskeheden. Den er det sted hvor apostlen Peter er begravet, det hellige sted hvor der opbevares kunst skabt af genier som Bramante, Michelangelo, Bernini og Rafael, Maderno og Canova, og den vil nu kunne udforskes og studeres som aldrig før”, siger Brad Smith, vice chairman og præsident for Microsoft. Han udtaler, at projektet giver nye muligheder for alle, der vil fordybe sig i bygningens historie og ekstraordinære skønhed.

En hjælp til vedligeholdelse og restaurering

Men formålet med projektet er ikke kun turistmæssigt. Kardinal Gambetti fortæller, at man gennem skabelsen af denne digitale model er kommet til at kende bygningen ned i dens mindste detaljer. Modellen giver mulighed for at se bygningens svage steder - for eksempel revner i murværket eller småfejl i mosaikkerne, og er derfor en stor hjælp i vedligeholdelsesarbejdet. Nøjagtigheden er så stor, at man har fået øje på nogle små edderkoppespind, siger kardinalen.

To udstillinger Petros eni og Petros Eni Octagon vil vise de besøgende i Peterskirken vigtigste aspekter af basilikaens udvikling gennem århundrederne ved hjælp af den nye digitale model.

Modellen vil fra en første december kunne studeres nærmere på Peterskirkens webside, og derved vil den digitale model gøre det muligt at være pilgrim, selv om man ikke kan være fysisk til stede i Rom under jubelåret. ”Mange personer søger et helligt sted hvor de kan stå foran Gud, og den digitale rekonstruktion af basilikaen kan hjælpe til, at dette møde kan finde sted i hver en afkrog af verden”, siger Francesco Occhetta, der er sekretær for stiftelsen ”Fratelli tutti”

Man skal også se det nye projekt som endnu et forsøg fra Kirken på at række ud til alle mennesker, forklarede kardinal Gambetti ved pressekonferencen og tilføjede: ”Kirken har altid gjort dette ved at forsøge at kommunikere sin egen tro på det guddommelige ud ved brug af tidens sprog og den kulturelle kontekst det hører hjemme i”.