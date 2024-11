Pave Frans: Acutis og Frassati vil blive helgenkårede i jubelåret. Event om børns rettigheder i Vatikanet

Ved slutningen af generalaudiensen onsdag meddelte pave Frans, at to unge lægfolk vil blive helgenkårede næste år: Carlo Acutis helgenkåres på dagen for børn, Frassati på dagen for unge. Paven meddelte også, at der den 3. februar holdes et verdensmøde for børns rettigheder med overskriften ”Lad os elske og beskytte dem”.

Salvatore Cernuzio Oversat og redigeret af Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Carlo Acutis og Pier Giorgio Frassati vil blive helgenkårede næste år. Acutis vil blive det på dagen for børn, hvor der planlægges en fejring af fra den 25. til den 27. april, Frassati på ungdomsdagen, der fejres fra den 28. juli til den 3. august. Det bekendtgjorde pave Frans ved slutningen af generalaudiensen onsdag den 20. november. Reaktionen var stor applaus på Peterspladsen, hvor tusinder af troende stod under deres paraplyer. Blandt dem, der var til stede, var der også nogle børn fra katolske skoler i Rom, fra det indonesiske samfund i Italien, fredsskoler fra Sant´Egidio og Auxilium, medlemmer af en komite´, der organiserer en stor begivenhed, som løber af stablen den 3.februar. Det drejer sig om verdensmødet for børns rettigheder med titlen ”lad os elske og beskytte dem”. Her vil eksperter og personligheder fra forskellige lande deltage. Også denne begivenhed blev annonceret af pave Frans ved slutningen af generalaudiensen. Uden for programmet løb en gruppe børn fra første række på pladsen op til paven for at hilse på ham og takke ham.

Det vil være en anledning til at skelne nye veje til at se, nye veje til at hjælpe og beskytte de millioner af børn, der endnu er uden rettigheder, som lever under prekære forhold - børn som bliver udbyttede og misbrugt og lider under de dramatiske konsekvenser af krige.

Et event i Vatikanet til markering af børns rettigheder

“ Der er en gruppe børn, der er ved at forberede denne dag. Tak til alle jer der er i gang med dette”, sagde paven og pegede på den lille gruppe af små drenge og piger med gule kasketter og skiltet: ”Ruoti for fred”. Børnene blev ledsaget af fader Enzo Fortunato og Aldo Cagnoli, begge organisatorer af den første verdensdag for børn, som foregik i maj på det olympiske stadion. Straks efter pavens ord løb en lille pige som den første hen mod basilikaens trappe: ”Og man kan se, at det er en modig pige…” smilede pave Frans. ”Kom nu alle sammen”! udbrød han, da han så hele gruppen løbe hen mod sig for på vegne af deres jævnaldrende at takke ham for dette vigtige initiativ, der på en vis måde fortsætter initiativet med topmødet i 2019 i Vatikanet for beskyttelse af mindreårige.

Helgenkåringerne

Lille Francesco (”Du hedder det samme som mig”! - udbrød paven) og alle de andre gav paven et håndtryk, og de stillede op til et bilede. Da dette punkt uden for programmet var slut, ønskede Jorge Mario Bergoglio at annoncere de to helgenkåringer.

Jeg ønsker at sige, at næste år på dagen for børn og unge vil jeg helgenkåre den salige Carlo Acutis, og på ungdomsdagen vil jeg helgenkåre den salige Pier Giorgio Frassati

To ”unge” helgener

En 23. maj i år havde pave Frans godkendt dekretet for helgenkåring af Carlo Acutis, den unge lægmand, der var forelsket i eukaristien. Han var lidenskabelig engageret i informatik og blev af mange kaldt ”hellighedens influencer”. Under det ordinære konsistorium den 1. juli havde han meddelt, at han ville blive helgen ”på en dato, der endnu ikke er fastsat”. Biskoppen af Assisi, Domenico Sorrentino, havde i de forudgående måneder haft en ide´om, at Forsynet ønskede hans helgenkåring skete i jubelåret, der vil begynde om nogle måneder”.

Frassati, en ung student fra Torino, lægdominikaner og medlem af Sankt Vincents ordensfamilie, de katolske universitetsstuderende og Katolsk Aktion er derimod en af de mest kendte saligkårede blandt de nye generationer af katolikker. Han var medlem af en velhavende familie og optaget af bøn og de mest sårbare i samfundet. Han var også en dygtig sportsmand - ”en frygtindgydende dygtig alpinist”. Sådan beskrev pave Johannes Paul II ham. Han ønskede at saligkåre ham i 1990 - denne “ de otte saligprisningers dreng”, som han kaldte ham. Nu er det en anden pave med rødder i Piemonte, der helgenkårer ham i et år, der er helliget generobringen af håbet. Håbet er det, som både Acutis og Frassati prædikede, ikke med deres ord, men med deres liv.